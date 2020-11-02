Болеем за наших 

После первой выездной встречи команда «Торпедо» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Очередным соперником подопечных Олега Болякина стала команда «Бейбарыс» (Атырау). Первая игра получилась крайне насыщенной – дело даже дошло до овертайма. В первых двух периодах команды обменялись голами в большинстве, но это были единственные две шайбы в основном времени матча. В первом своём овертайме чемпионата игроки «Торпедо» меньше чем за полторы минуты обеспечили победу – 1:2.

Казалось бы, повторная игра будет такой же конкурентной, но усть-каменогорская команда провела ударный первый период, который во многом стал переломным. Подопечные Олега Болякина забросили три шайбы в ворота соперника (дважды реализовав большинство), пропустили всего одну. Точку в противостоянии поставил капитан «Торпедо» Александр Угольников, забив четвёртый гол «Бейбарысу» во втором периоде. Итоговый счёт –

1:4 и очередная победа в копилке усть-каменогорской команды.

«Торпедо» продолжает возглавлять турнирную таблицу с

17 очками (на втором месте – «Номад» с 14 очками).

К сожалению, дела у второй усть-каменогорской команды идут гораздо хуже. На счету у «Алтай-Торпедо» пять очков, в турнирной таблице они на одиннадцатом месте. Не стоит забывать, что команда молодая, где-то не хватает личного и командного мастерства. Вопросов по самоотдаче к «Алтай-Торпедо» пока нет.

Дамир Омаров

Пресс-служба ХК «Торпедо»