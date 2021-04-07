Богатство села – трудолюбивые люди

В то время, пока где-то ощущается острый дефицит специалистов сельскохозяйственного профиля, в селе Прогресс Глубоковского района молодёжь продолжает дело своих предков – пашет землю, выращивает хлеб, кормит страну.

Это село славится своими плодородными землями, которые на умелое хозяйственное использование отзываются обильным урожаем. И люди, живущие здесь, – особой закалки, любящие свою землю и умеющие на ней работать.

В народе когда-то говорили: «Не тот пахарь, который хорошо пашет, а тот, который любуется своей работой». И точно так можно сказать о каждом из земледельцев, занятых в сельскохозяйственных работах КХ «Глубочанка». Причём они не просто трудятся не покладая рук, обеспечивая тем самым высокие темпы выполнения полевых работ, но делают это с душой, искусно, чтобы засеянное поле глаз радовало.

Успешная деятельность крестьянского хозяйства, как одного из лидеров сельхозпроизводства Глубоковского района, для местных жителей – залог благополучия и уверенности в завтрашнем дне, качество жизни и основа стабильности и процветания.

Значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса села Прогресс и региона в целом вносят выпускники Глубоковского аграрного колледжа. По словам заместителя директора учебного заведения Нины Хилькевич, ребята всё чаще стали возвращаться после учёбы к своим корням.

Сергей Чешко и Александр Бурнашов окончили колледж всего пару месяцев назад, но уже зарекомендовали себя как профессионалы земледелия. Молодые люди из села Прогресс – продолжатели династий механизаторов.

Ещё будучи школьником, Сергей помогал в уборке урожая своему отцу Владимиру Чешко, механизатору КХ «Глубочанка». А как поступил на учёбу в колледж – все виды практики проходил в родном крестьянском хозяйстве. Добросовестное отношение к труду и хорошие знания сельскохозяйственной техники снискали ему заслуженное уважение коллег со стажем.

Видя ответственность и грамотный подход молодого человека к технике, глава КХ «Глубочанка» Алексей Дель практически сразу доверил ему работать на дорогостоящей технике – комбайне, посевных комплексах, тракторе. Тот в свою очередь качественно и в срок выполнял вспашку зяби, сев, дискование, уборку зерновых культур.

В 2019 году студент-практикант был награждён почётной грамотой акима Глубоковского района за занятое второе место в уборке урожая. А руководитель сельхозпредприятия поощрил Сергея Чешко денежной премией.

Александр Бурнашов воспитывался в семье своего дедушки Александра Васильевича, который работал механизатором в КХ «Глубочанка».

– Он и сейчас мне помогает – словом и делом, – говорит Александр о деде. – В прошлом году, например, помогал мне ремонтировать сельхозтехнику. Моя бабушка Надежда Владимировна много лет проработала дояркой на ферме.

Безграничная любовь к внуку не помешала им воспитать в нём трудолюбие, порядочность, дисциплинированность. Поэтому, наверное, Бурнашовым вдвойне приятно слышать о внуке хорошие отзывы главы крестьянского хозяйства и гордиться его успехами. А гордиться действительно есть чем.

В период прохождения производственной практики Бурнашов-младший самостоятельно работал на тракторах МТЗ-80 и МТЗ-82, на комбайне «Вектор». Выполнял различные виды работ: посев, боронование, уборку, ремонт сельскохозяйственной техники и многое другое. В 2019 году по итогам года Александр получил денежную премию от главы КХ «Глубочанка».

– Выпускники аграрного колледжа прежних лет, работающие у нас, – Заир и Ренат Скаковы – тоже заслуживают добрых отзывов, – говорит главный инженер КХ «Глубочанка» Андрей Рачилов. – Технику знают, работают хорошо. Таким грамотным работникам мы всегда рады!

Для того чтобы молодые специалисты не покидали село, многое делается главой сельхозпредприятия Алексеем Делем. Это предоставление беспроцентных ссуд на приобретение жилья, современная сельхозтехника, на которой не только интересно работать, но и есть возможность заработать хорошие деньги.

В хозяйстве нет сезонности работы – в зимний период механизаторы могут трудиться на животноводческой ферме, где поголовье симментальской породы в тысячу голов обслуживается с применением современной техники. Зарплата, что немаловажно, и здесь достойная.

Молодые земледельцы признаются, что притяжение родной земли не заменят никакие соблазны находящегося рядом города. Настоящие труженики, жизнь которых подтверждает непреложную истину: «Где родился, там и пригодился».

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено КГУ «Глубоковский аграрный колледж»

Глубоковский район