Благотворительный жест

Жители Аягозского района часто совершают добрые поступки, помогая тем, кто нуждается в поддержке.

Одним из таких активных граждан является житель села Баршатас Мырзагали Аяпбергенов. В мае в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» при его спонсорской поддержке 40 многодетным и малообеспеченным семьям села раздали мясо.

– Мырзагали Аяпбергенов – человек, который в любой момент готов протянуть руку помощи землякам. Он возглавляет крестьянское хозяйство «Аяш», – говорит аким Баршатасского сельского округа Бахтияр Жагыпбаров. – В нашем сельском округе, который находится в отдалении от районного центра, есть немало людей с добрым сердцем, занимающихся благотворительностью, как М. Аяпбергенов.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район