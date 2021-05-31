Благодарность на века

Расул Исмаилов, представитель чечено-ингушской диаспоры:

– День памяти жертв политических репрессий и голода очень важен. Многие народы, среди которых чеченцы и ингуши, оказались в числе депортированных. 77 лет назад по ложным обвинениям, без возможности взять даже предметы первой необходимости, их насильственно выслали с Кавказа на территорию Казахстана и Средней Азии. От голода, холода и болезней многие погибали, не доехав до места.

Переселенцам, оказавшимся на чужой земле, помогли выжить стойкость духа, вера и хорошие отношения с казахским народом. Несмотря на то, что казахи сами подвергались политическим репрессиям и гонениям, они не ожесточились. Наоборот, с теплом отнеслись к депортированным и поддержали их в тяжёлое время. После снятия обвинений и разрешения выезда на Родину многие чеченцы и ингуши остались жить в Казахстане. В том числе наша семья. Конечно, мы поддерживаем связи с исторической Родиной, приезжаем к родственникам. Это земля наших предков, мы про неё не забываем. Но уезжать из Казахстана не планируем, для нас он стал родным. Для нас важно изучение языка и традиций казахского народа, я сам окончил школу с казахским языком обучения.

У нас навсегда останется в сердце благодарность казахскому народу.