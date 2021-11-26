Бизнес: вектор на социализацию

Эта категория бизнеса – особенная, ни на что не похожая. Здесь тоже есть цель извлечения прибыли, но она далеко не основная. Главным предприниматели ставят задачу помочь обществу, социализации тех, кто в этом нуждается. Потому их и называют по-особенному – социальные предприниматели.

В Семее впервые подняли эту тему на уровень общественного обсуждения. Ассоциация молодёжных и детских организаций ВКО провела круглый стол на эту тему, чтобы обозначить имеющиеся проблемы в области развития социального предпринимательства в регионе и пути их решения.

Настоящим открытием для многих участников мероприятия стало то, что в Семее достаточно успешно работают пять предпринимателей, которые осознанно выбрали для себя сферу именно социально ориентированного бизнеса. Среди них известный предприниматель Арман Машимов, который совместно с партнёрами и соратниками открыл в городе Лигу детского футбола и основал Федерацию спидкубинга в Казахстане. Другой социальный предприниматель – Жанара Игембаева. Её столярный цех, работающий на территории одной из колоний в Семее, изготавливает резные деревянные изделия ручной работы. Делают эти произведения искусства заключённые, отбывающие наказание. Другим направлением социального предпринимательства занимается руководитель центра коррекционных услуг «Жаркын болашак» в Семее Айрайлым Алимжанова. Уже много лет она оказывает коррекционные услуги детям с аутизмом.

В работе круглого стола приняла участие председатель сообщества Niet.Woman в Семее Еркежан Турсынбаева. Уже четыре года прошло с тех пор, как она вполне осознанно перешла из категории обычной бизнес-леди в направление социального предпринимательства.

По её словам, главная задача для неё и единомышленников – это приложить все силы, чтобы помочь в социализации многодетным мамам из категории малоимущих, мамам, воспитывающим детей с инвалидностью, или взрослым людям с инвалидностью. Процесс проходит поэтапно. Сначала Еркежан Турсынбаева берёт этих женщин на работу, открыв совместно с Центром занятости социальное рабочее место в своих студиях массажа и творчества. Женщины набираются знаний и опыта. Кроме того, для них регулярно проводятся семинары и тренинги по основам предпринимательской деятельности. И постепенно работницы, вчерашние домохозяйки, не знающие, где найти лишнюю копейку, чтобы прокормить детей, открывают собственное дело. В социальной «копилке» сообщества Niet.Woman в Семее уже 11 выпускниц, открывших таким образом свой маленький бизнес. И не только в Семее, но и в нескольких районах ВКО, куда выезжают с лекциями и семинарами, практической помощью социальные предприниматели.

– А ведь многие из наших выпускниц поначалу просто от нечего делать пришли на встречу, чтобы послушать, о чём им будут рассказывать приезжие «городские». Но постепенно они прониклись идеей, загорелись, сами стали проявлять инициативу. Мы им помогли оформить сначала ИП, потом составить бизнес-план, пройти курсы по основам предпринимательства и даже получить грант или льготный кредит на открытие нового дела. Сегодня они успешно работают и, в свою очередь, приносят обществу пользу, – поделилась историей успеха общественной организации социальных предпринимателей Семея Еркежан Турсынбаева.

Главным помощником инициативной группы выступает Центр занятости Семея, который выплачивает работникам заработную плату по социальным рабочим местам. А вот с государственными грантами и льготными кредитами, которые специально созданы для поддержки малого и среднего бизнеса, в Семее среди социальных предпринимателей пока не получилось. Все их проекты и заявки не принимались к рассмотрению, потому что эксперты посчитали их убыточными и бесперспективными.

Впрочем, нельзя сказать, что государство не поддерживает бизнес на региональном уровне. Для этих целей выделяются огромные финансовые средства. И идут они на поддержку как начинающих предпринимателей, так и уже работающего бизнеса.

Главный специалист отдела предпринимательства Семея Азимхан Арин рассказал о мерах государственной поддержки представителям малого и среднего бизнеса за 10 месяцев текущего года. Кстати, по состоянию на 1 ноября 2021 года в Семее насчитывается 26 762 предприятия категории малого предпринимательства, это на 108,1 процента больше, чем в прошлом году. Тех, кто относит себя к категории МСБ в Семее, – 22 597 субъектов, с ростом 112,8 процента за тот же период 2020 года. Важность развития малого и среднего предпринимательства обуславливается из года в год растущими показателями налоговых отчислений в бюджет, которые пополняют городскую казну. Только за период с января по октябрь текущего года предприятия МСБ перечислили налоговых платежей на сумму более 22,56 млрд тенге, что на 12,5 процента больше, чем в прошлом году. На 119 процентов вырос и объём продукции предприятий малого и среднего предпринимательства, составив в абсолютных цифрах более 112,5 млрд тенге. Создано 1649 новых рабочих мест, а инвестиции в основной капитал предприятий МСБ составили более 59,363 млрд тенге.

Заметную роль в развитии малого и среднего бизнеса в регионе играет помощь государства посредством специальных программ. Так, в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» в Семее была оказана поддержка по 545 проектам на сумму более 9,3 млрд тенге. Это 34 процента от общего количества проектов ВКО, которые были одобрены по данной программе в текущем году. Из них субсидии были выплачены по 385 проектам на сумму 6,919 млрд тенге. Гарантии государства были предоставлены по 153 проектам на сумму 2,36 млрд тенге.

В областном конкурсе на получение государственного гранта для поддержки бизнеса от Семея участвовали 33 индивидуальных предпринимателя, из них грант получили семеро на сумму 21,5 млн тенге.

Ещё по 50 проектам были предоставлены гранты по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на сумму 234,3 млн тенге. Гранты «Бастау бизнес» в сумме 200 МРП (583400 тенге) получили 163 выпускника. Общая сумма грантовых выплат составила 163,5 млн тенге.

Скорее всего, ситуация станет ещё позитивнее, когда в Казахстане в полную силу заработает закон о социальном предпринимательстве, где чётко и ясно будут прописаны все права и обязанности этой категории представителей бизнеса, а также льготы и преференции, которые предоставит социальным предпринимателям государство.

Так, согласно Закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования» от 24 июля 2021 года с 1 января вступят в силу поправки в Предпринимательский кодекс РК, напрямую касающиеся развития социального предпринимательства в нашей стране.

«Поддержку инициатив развития социального предпринимательства осуществляют государственные органы, национальные холдинги, национальные институты развития и иные организации в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан», – говорится в законе.

Также определено, что «социальным предпринимательством является предпринимательская деятельность, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, осуществляемая в соответствии с определёнными условиями».

При этом субъектами социального предпринимательства будут являться те индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением субъектов крупного предпринимательства), которые будут включены в особый реестр субъектов социального предпринимательства.

Перед социальным предпринимательством государство ставит три основные задачи:

обеспечение участия субъектов предпринимательства в решении социальных проблем, в том числе путём внедрения социальных инноваций и содействия в оказании социальных услуг. При этом под социальными инновациями понимаются новые идеи, стратегии, технологии, которые способствуют решению социально значимых задач, вызывающих социальные изменения в обществе;

содействие в обеспечении занятости социально уязвимых слоёв населения и создание для них равных с другими гражданами возможностей для участия в общественно полезной деятельности;

продвижение на рынок производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг субъектами социального предпринимательства, в том числе путём личного трудового участия социально уязвимых слоев населения.

Для успешного решения этих задач государство намерено внедрить в практику целый ряд мер стимулирования социального предпринимательства в Казахстане. В том числе:

*Для организаций инвалидов, в которых численность инвалидов составляет 51%:

— уменьшение КПН на 100%;

— освобождение от НДС по оборотам от реализации ТРУ;

— освобождение от социального налога;

— коэффициент 0 к ставкам земельного налога;

— коэффициент 0,1 к ставкам налога на имущество.

*Вычеты при исчислении КПН:

— на благотворительность – 4% (крупные – 3%) от налогооблагаемого дохода;

— 2-кратный размер произведённых расходов на оплату труда инвалидов и на 50% от суммы исчисленного социального налога от заработной платы и других выплат инвалидам.

При исчислении ИПН:

— применяется вычет в размере 882-кратного МРП, если лицо является инвалидом I, II или III групп.

*Республиканская выставка «Лучшие социальные проекты Казахстана». За семь лет в конкурсе приняли участие 1 192 проекта, из них 171 социальный проект победил в различных номинациях.

*Республиканский конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз». В нём приняло участие более 5 тыс. компаний. Лауреатами премии стали 309 предприятий (147 субъектов крупного предпринимательства, 162 субъекта МСБ).

*Проект «Стимулирование социального предпринимательства среди неправительственных организаций Казахстана».

Сформирован Реестр и разработана Карта социальных предпринимателей, куда вошли 152 субъекта.

*Республиканская премия Ózgeris ustasy за вклад в развитие социального предпринимательства.

*Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

Приоритетность в государственных закупках в соответствии с перечнем отдельных видов ТРУ, закупаемых у организаций инвалидов (мебель, костюм повара, костюм пекаря, колпаки разные, шторы, пологи, мешки разные).

Меры стимулирования социального предпринимательства в Казахстане в 2020 году.

С 8 до 22 млн тенге увеличена максимальная сумма льготного микрокредита для членов малообеспеченных и многодетных семей с гарантированием займа до 95%. 769 многодетных и малообеспеченных семей получили льготные микрокредиты на 2,8 млрд тенге.

Более 9 тыс. человек из малообеспеченных и многодетных семей получили государственные гранты.

10 тыс. лиц с инвалидностью трудоустроены (постоянные рабочие места – 3 115 чел., временные – 6 877 человек).

Как видим, в масштабах страны понимание поддержки и необходимости развития социального предпринимательства уже есть. И даже разработаны действенные меры и механизмы.

– Нельзя путать занятия благотворительностью и социальное предпринимательство. Это совершенно разные направления, друг к другу не относящиеся. Даже если бизнесмен ежемесячно тратит на благотворительность 10 процентов от прибыли, он ещё не является социальным предпринимателем. Мне часто за эти годы говорят: зачем мне всё это надо? А я этим делом «болею». Я осознанно перешла в эту категорию бизнеса. Мне важно не просто извлекать прибыль, а помогать людям. Но для этого нужна поддержка государства, – пояснила социальный предприниматель из Семея Еркежан Турсынбаева.

Одна из этих мер – информационная поддержка. Сейчас социальное предпринимательство нуждается, чтобы общество о нём узнало и приняло. Потому что пять человек для целого направления в предпринимательстве на город в 350 тыс. человек – это даже не капля в море. Ведь поле деятельности для этого бизнеса огромно. Это деятельность по организации отдыха и оздоровления детей; по оказанию услуг в сфере дошкольного и дополнительного образования; психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; по обучению работников и волонтёров социально ориентированных НКО; культурно-просветительская деятельность (в том числе частные музеи, театры, библиотеки, архивы, школы-студии, творческие мастерские, ботанические, зоологические сады, дома культуры и народного творчества), а также охрана окружающей среды. В общем, есть куда приложить руки, было бы желание.

Софья Соболевская

Фото из открытых источников

Семей