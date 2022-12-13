Бизнес без барьеров

Благодаря Национальному проекту по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы 83 восточноказахстанца с особыми потребностями открыли собственное дело.

О социальной адаптации и интеграции в общество лиц с особыми потребностями рассказал заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Досхан Кайргазинов.

В регионе проживают 27,6 тысячи особых людей. Для создания безбарьерной среды маломобильным группам населения до 2025 года запланировано дооснастить 721 объект, ежегодно по 20 процентов, специальными устройствами и элементами. В этом году из запланированных 147 объектов социальной инфраструктуры адаптированы 132.

Для удобства передвижения людей с особыми потребностями в ВКО работают семь автомашин службы «Инватакси».

Основной целью социальной политики является предоставление им права на самостоятельную жизнь и полноценное участие в жизни общества. Как известно, трудоустройство и обеспечение занятости – лучший способ социальной адаптации. В этой связи в 2022 году заквотированы 443 предприятия и организации, установлена квота – 1526 рабочих мест для людей с особыми потребностями.

– По итогам второго квартала этого года, на заквотированных предприятиях работают 1172 человека с особыми потребностями, – пояснил Досхан Кайргазинов. – Из них трудоустроены по направлениям центра занятости населения в рамках квоты 387 человек.

Помимо этого, Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы предоставляет уникальную возможность всем желающим открыть собственное дело. Так, на 1 декабря 2022 года в органы занятости городов и районов области обратился 881 человек. Из них 804 человека включены в состав участников Нацпроекта, в том числе трудоустроены 440.

– Направлены на краткосрочное профессиональное обучение 14 человек, прошли обучение основам предпринимательства на портале business.enbek.kz 274 человека, – отметил спикер. – Из них получили государственный грант в размере 400 месячных расчётных показателей на реализацию бизнес-идеи 83 человека на сумму 102 миллиона тенге.

Хорошее подспорье в деле трудоустройства – ярмарки вакансий. На 1 декабря органы занятости городов и районов ВКО провели 64 ярмарки, участниками которых стал 81 человек с особыми потребностями. При этом из них трудоустроены 29 человек, направлены на общественные работы 13 человек, получили информационные и консультационные услуги по вопросам трудоустройства, возможности открытия бизнеса и реализации бизнес-идеи 39 человек.

Отметим, что работа по вовлечению лиц с особыми потребностями в активные меры содействия занятости продолжается. Если говорить языком цифр, то на сегодняшний день доля занятых составила 26 процентов, что выше плана на три процента.

Александра Исаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой