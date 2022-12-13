Разные-равные

Бизнес без барьеров

13.12.2022
791
Коллаж Бакытгуль Бельбаевой

Благодаря Национальному проекту по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы 83 восточноказахстанца с особыми потребностями открыли собственное дело.

О социальной адаптации и интеграции в общество лиц с особыми потребностями рассказал заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Досхан Кайргазинов.

В регионе проживают 27,6 тысячи особых людей. Для создания безбарьерной среды маломобильным группам населения до 2025 года запланировано дооснастить 721 объект, ежегодно по 20 процентов, специальными устройствами и элементами. В этом году из запланированных 147 объектов социальной инфраструктуры адаптированы 132.

Для удобства передвижения людей с особыми потребностями в ВКО работают семь автомашин службы «Инватакси».

Основной целью социальной политики является предоставление им права на самостоятельную жизнь и полноценное участие в жизни общества. Как известно, трудоустройство и обеспечение занятости – лучший способ социальной адаптации. В этой связи в 2022 году заквотированы 443 предприятия и организации, установлена квота – 1526 рабочих мест для людей с особыми потребностями.

– По итогам второго квартала этого года, на заквотированных предприятиях работают 1172 человека с особыми потребностями, – пояснил Досхан Кайргазинов. – Из них трудоустроены по направлениям центра занятости населения в рамках квоты 387 человек.

Помимо этого, Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы предоставляет уникальную возможность всем желающим открыть собственное дело. Так, на 1 декабря 2022 года в органы занятости городов и районов области обратился 881 человек. Из них 804 человека включены в состав участников Нацпроекта, в том числе трудоустроены 440.

– Направлены на краткосрочное профессиональное обучение 14 человек, прошли обучение основам предпринимательства на портале business.enbek.kz 274 человека, – отметил спикер. – Из них получили государственный грант в размере 400 месячных расчётных показателей на реализацию бизнес-идеи 83 человека на сумму 102 миллиона тенге.

Хорошее подспорье в деле трудоустройства – ярмарки вакансий. На 1 декабря органы занятости городов и районов ВКО провели 64 ярмарки, участниками которых стал 81 человек с особыми потребностями. При этом из них трудоустроены 29 человек, направлены на общественные работы 13 человек, получили информационные и консультационные услуги по вопросам трудоустройства, возможности открытия бизнеса и реализации бизнес-идеи 39 человек.

Отметим, что работа по вовлечению лиц с особыми потребностями в активные меры содействия занятости продолжается. Если говорить языком цифр, то на сегодняшний день доля занятых составила 26 процентов, что выше плана на три процента.

Александра Исаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой

13.12.2022
791

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