БезОПАСНЫЕ электроприборы

Короткое замыкание электропроводов в плите едва не привело к серьёзному пожару в областном центре.

Чрезвычайная ситуация произошла на проспекте Нурсултана Назарбаева. Жильцы квартиры, расположенной на четвёртом этаже, использовали неисправный электроприбор. В результате произошло короткое замыкание электропроводов, что едва не привело к трагическим последствиям. Сильное задымление распространилось по этажам. Прибывшие на место происшествия спасатели пожарной части № 7 эвакуировали 12 жителей, из них пятеро детей, проживающих на четвёртом и пятом

этажах.

Управление по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска напоминает, что только соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов предотвратит короткое замыкание и, как следствие, пожар. Перед тем как использовать электроприбор, ознакомьтесь с инструкцией. Особое внимание обратите на время его эксплуатации и требования к допустимому току.

Если всё же электроприбор загорелся, то необходимо обес-

точить квартиру через электрощит, расположенный на лестничной площадке. В случае если пламя небольшое и вашей жизни и здоровью ничего не угрожает, попробуйте самостоятельно справиться с возгоранием. Накройте прибор плотной тканью или одеялом – так вы перекроете доступ воздуха к огню. Если справиться с огнём не удалось в течение нескольких минут, вызывайте спасателей по номеру 101.

Татьяна Кравченко