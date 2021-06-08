Безопасные дороги

За неудовлетворительное содержание улиц, автодорог и дорожных сооружений в регионе к административной ответственности привлечено 120 должностных лиц – сотрудников дорожно-коммунальных органов.

В областном сервисном центре Antikor Ortalygy состоялся прямой эфир с участием представителей Департамента полиции ВКО. Спикеры рассказали о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.

По информации заместителя начальника Управления административной полиции Департамента полиции Восточно-Казахстанской области полковника полиции Еркина Ануарбекова, дорожная сеть региона – самая большая дорожная сеть в республике, её протяжённость составляет 20 272 километра. Сюда входят дороги республиканского – 3 414 км, областного – 3 186 км и местного значения – 5 229 км, а также улично-дорожной сети – 7 256 км, хозяйственного назначения – 1 187 км.

На дорогах области работают 195 светофорных объектов, установлена 51 тысяча дорожных знаков, 56 542 метра дорожных барьеров. В настоящее время выполнены работы по нанесению 265 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Установлены диагональные пешеходные переходы (ул. Чехова – ул. М. Горького в областном центре), а также обозначены «зебры» с объёмным визуальным эффектом на нерегулируемых пешеходных переходах.

Кроме того, по словам Еркина Ануарбекова, в регионе реализуется план мероприятий по снижению и недопущению аварийных ситуаций. Запланированы строительные работы, в том числе установка пяти разноуровневых развязок в обход населённых пунктов: Калбатау, Кокпектов, Аягоза, поселка К. Кайсенова и Зайсана.

– В текущем году по линии дорожного надзора проведено 1000 обследований улиц и автодорог, по результатам которых выдано 910 предписаний по устранению выявленных в ходе обследования недостатков, – проинформировал старший инспектор отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП ВКО подполковник полиции Игорь Клишин. – За неудовлетворительное содержание улиц, автодорог и дорожных сооружений к административной ответственности привлечено 120 должностных лиц дорожно-коммунальных органов.

Также, по его данным, проведено 231 обследование железнодорожных переездов, выдано 161 предписание. К административной ответственности привлечено 20 должностных лиц субъектов предпринимательства.

Марк Касымов

Фото из открытых источников