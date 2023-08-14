Бездонная кладовая вдохновения

«Музей – это не кладовая с сокровищами, где сидят бабушки в тапочках и скучают. Это место, где можно заниматься творчеством», – именно так утверждает куратор выставок, специалист экспозиционно-выставочного сектора Восточно-Казахстанского музея искусств Лариса Мартынова. В музее она работает более 20 лет.

Чем же интересен для современного человека музей искусств? Как его проекты могут помочь людям разных профессий, взглядов, убеждений и увлечений? Об этом и многом другом мы попросили рассказать архитектора-градостроителя, педагога, искусствоведа, поэта, литературоведа и музейного работника Ларису Мартынову.

– Лариса Ивановна, что же такое музей в вашем понимании?

– Я глубоко убеждена, что музей нельзя сравнивать с кладовкой, где годами хранятся сокровища и артефакты. В нём можно найти материалы для научной и исследовательской работы, причём по самым разнообразным направлениям гуманитарных и естественных наук.

Ну а людям творческим, близким к изобразительному искусству, литературе, музыке, он может помочь выбрать свой путь в познании мира.

– Как случилось, что вы, архитектор-градостроитель, педагог стали музейным работником?

– Это непростая история. Я, действительно, получила диплом архитектора-градостроителя в Усть-Каменогорском строительно-дорожном институте. Десять лет работала в «Каздорпроекте», стояла за кульманом, рисовала генпланы и вертикальную планировку.

Но жизнь внесла свои коррективы. В 1990-е годы многие проектировщики были вынуждены искать новые места работы. Так из градостроителя я стала преподавателем изобразительного искусства, черчения, мировой художественной культуры.

В эти годы активной преподавательской деятельности познакомилась со специалистом городского отдела образования Усть-Каменогорска Клавдией Ярулиной, с которой мы разработали авторскую педагогическую программу для детей и молодёжи «Народоведение». С учащимися средней школы №30 по этой программе изучали традиции и культуру народов Казахстана. Что только мы с ребятами не делали на уроках! И о русалках говорили, рисовали их, сказки читали, пели казахские, русские, еврейские народные песни.

Именно с этой авторской программой, по рекомендации Клавдии Ивановны, я и пришла в музей искусств. Это было в 2003 году, ровно 20 лет назад. С тех пор осталась в музее, где царит особая атмосфера, способствующая развитию самых разных способностей человека, особенно, если дело касается творчества.

– Насколько мне известно, Восточно-Казахстанский музей искусств – совершенно особенный, не похожий ни на один другой. В чём его уникальность?

– Действительно, Восточно-Казахстанский музей искусств – ровесник Республики Казахстан. Изначально он создавался как уникальное учреждение культуры трёх направлений – изобразительного искусства, литературы и музыки. Таким его задумала наш первый директор, с которой мне довелось поработать, – Мария Агейкина – супруга известного художника Леонида Агейкина.

Мария Владимировна передала в дар музею искусств более тысячи его живописных и графических работ. Сегодня они хранятся в его фондах.

В настоящее время благодаря действующей региональной программе поддержки музеев «Арт-заман» ВКМИ приобрёл картины самых известных художников Казахстана.

Достаточно сказать, что теперь есть пейзаж первого профессионального казахстанского художника Абильхана Кастеева «Озеро Иссык». Это приобретение в один миг поставило наш музей, пусть и неофициально, на одну планку с ведущими республиканскими музеями. Увы, сейчас приобрести работы этого художника практически невозможно.

Наши коллекции «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Литература», «Музыка» ждут своих исследователей. По сути, сегодня есть уникальная возможность, работая с фондами музея искусств, написать диссертацию, книгу, научную статью на тех материалах, которые, по сути, даже не введены в научный оборот. То есть стать первооткрывателем, возможно, создателем нового направления или даже школы в науке.

Поэтому мы так ждём в музее учёных, исследователей, музыковедов и литературоведов, которые бы раскрыли потенциал тех экспонатов и коллекций, которые мы храним все эти долгие годы.

– У вас есть статьи в области литературоведения. Вы, наверное, достаточно хорошо знаете авторов Восточного Казахстана. Кто из них наиболее дорог вам?

– Да, был достаточно продолжительный период, когда исследования в области литературы были для меня главными. Может потому, что сама пишу стихи.

В музее с моим участием было проведено множество мероприятий с литературным объединением «Звено Алтая». Я хорошо знаю авторов литобъединения. В 1990-е годы его возглавлял Александр Егоров. Сейчас – замечательный поэт – Наталья Матвеева. Я благодарна Елтаю Турлыбаеву, помогавшему мне переводить стихи Абая Кунанбайулы. Сильным автором «Звена Алтая» является Борис Аникин, который сейчас издаёт журнал «Кедр».

На основании музейных материалов я писала статьи и стихи, посвящённые творчеству Павла Васильева, для музея его имени в Павлодаре. Две из таких работ считаю лучшими: «Глазами художника, словом поэта» и «Ангел, бабочка и некто с кожистым крылом».

Музей способствует творчеству в самых разнообразных его проявлениях, в том же литобъединении было осуществлено множество интереснейших литературных проектов. «Звено Алтая» совместно с музеем искусств учредили Курдаковские чтения, по просьбе самого Евгения Курдакова.

– Насколько я понимаю, сегодня музей искусств позиционирует свою деятельность в области изобразительного искусства. Как это произошло?

– Музей, как живое существо, развивается, изменяется. Второй директор нашего музея Нуржази Калиева приняла решение сосредоточить силы сотрудников на изучении фондов изобразительного искусства. В это время музей стал активно участвовать в различных республиканских выставках.

В тот момент меня перевели из литературного в художественный отдел. Вот так я стала ещё и искусствоведом. По моему мнению, искусствовед должен держать в руках кисть, перо, карандаш. Вот и мы под руководством Нуржази Ануарбековны подготовили серию музейных книг-каталогов «Арт-елі». На основе материалов, хранящихся в фондах музея, мной были написаны тексты для этих книг. В том числе о художниках Восточного Казахстана Талгате Татиеве, Шангерее Ибраеве и Борисе Французове.

– Вы не раз говорили, что изобразительно искусство – это способ познания мира.

– Да, это действительно так. Большинство посетителей приходят в музей только для того, чтобы полюбоваться произведениями искусства. За годы работы в музее я убедилась – художники видят мир иначе, без интегралов и синхрофазотронов узнают о тайнах мира.

У меня техническое образование, поэтому есть, с чем сравнивать. В осмыслении работ художников знания в области физики и математики дают возможность делать интересные выводы.

Вот сейчас, например, я заинтересовалась творчеством художника Алпысбая Казгулова, который пишет не Пространство, а само Время.

– Сегодня вы курируете работу музейного клуба «Үш жол» («Три дороги»). Расскажите об этом.

– По инициативе нашего нынешнего директора Бекайым Уябаевой мы стали больше внимания уделять образовательным и познавательным проектам. Один из них – это клуб «Үш жол».

Клуб объединяет самых разных людей: самодеятельных и профессиональных художников, литераторов и музыкантов, мастеров декоративно-прикладного искусства. К нам приходят даже танцоры и фотографы.

Наша задача – повысить мастерство участников клуба в разных сферах. Поэтому мы готовим мастер-классы для художников, презентации книг, творческих проектов, сольные выступления музыкантов, поэтов, фотографов. Активно обсуждаем все работы.

– В работе клуба принимает участие молодёжь?

– Конечно. Молодым людям здесь интересно. Для творческой молодёжи у нас есть и другие проекты. Самый популярный из них – конкурс изобразительного искусства, который проводится раз в два года среди школьников области.

С тревогой наблюдаю, как виртуальный мир и социальные сети поглощают большую часть свободного времени нашей молодёжи. Музейные работники видят для себя основную задачу в том, чтобы оторвать людей от телефонов, показать, насколько прекрасен реальный мир, побудить их делать что-то своими руками, вернуть им вкус к творчеству, искусству, к науке.

Также мы стараемся не отстать и от современных тенденций в искусстве. Задача музейщика в эпоху глобализации, когда стираются не только культурные, этические, даже гендерные различия, сохранить лицо, традиции народа Казахстана и не остаться за бортом демократизации и технического прогресса.

Сегодня музей – площадка для общения с известными художниками и поэтами, писателями и фотографами, научными деятелями и исследователями. Благодаря музею я познакомилась с профессиональным фотографом Алексеем Чакилевым, краеведом, известным исследователем урочища Ак-Баур Алексеем Топольняком.

В музейном проекте «Дала дидары» мы узнали о многих талантливых людях Восточного Казахстана. Уверена, что истинные традиции народа живы не в городских салонах и галереях, где доминирует авангард западно-европейского образца, а в глубоком тылу культуры: в районных центрах, маленьких городах и сёлах.

– Слышала, что сотрудников музеев связывает особое братство. Так ли это?

– Это правда. Имея на руках удостоверение сотрудника музея, можешь быть уверен, что тебя примут в любом музее Казахстана и России как родственника.

Это содружество помогает в творческой и научно-исследовательской работе. К примеру, тесное сотрудничество с музеями Павлодара помогло мне более полно осмыслить творчество поэта Павла Васильева. А содружество с музейными работниками – побывать в селе Луговском, на родине моего отца. Это недалеко от города Бийска в Алтайском крае.

Ну а общение с интерсными людьми, единомышленниками, поэтами позволило участвовать в самых различных поэтических конкурсах и фестивалях. В 2016 году я стала дипломантом Православной литературной премии им. Святителя Макария, присуждаемой в Барнауле, а в 2017 и 2018 годах получила диплом первой степени в новосибирском «Поэтическом марафоне» в номинации «Солнце поэзии – одно на всех».

Музей – это особый мир. Мы развиваемся и меняемся вместе с ним. Недавно музей искусств переехал в историческое здание Народного дома 1901 года постройки. За этот месяц привычная жизнь в музее изменилась. Мы получили огромную театральную сцену. Думаю, что это даст новый импульс развитию литературно-музыкального направления музея.

– Спасибо за интервью.

Екатерина Гуляева