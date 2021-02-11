Медицинские работники первыми получили прививки от коронавируса «Спутник V». Они поделились, как себя чувствуют после вакцинации.

С 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от COVID-19. В первую очередь прививки получили медицинские работники городских стационаров, инфекционных отделений, фельдшеры скорой помощи.

Одним из них стал врач-травматолог областного Центра матери и ребёнка Ержан Солтанбеков. По его словам, вакцинация – это безальтернативная профилактика против COVID-19.

– Как медицинский работник, я одним из первых получил вакцину «Спутник V», так как тесно работаю с людьми. Прививка, прежде всего, – это моя защита. Это действенный метод сохранить здоровье в период пандемии. После вакцинации никаких неприятных симптомов не ощутил: ни головокружения, ни тошноты, ни повышения температуры. По прошествии нескольких дней чувствую себя замечательно, – рассказал

врач.

Сегодня Ержан Солтанбеков в строю и продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам.

Напомним, что к вакцинации допускаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет без тяжёлых хронических патологий. Перед прививкой вакцинируемые обследуются на коронавирусную инфекцию, а также у них берут анализы крови на напряжённость иммунитета – то есть наличие антител к COVID-19. Вакцинация проводится в два этапа: сначала – первым компонентом в дозе 0,5 мл, затем, после 21 дня – вторым компонентом в такой же дозе.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива Ержана Солтанбекова