Без пыли и грязи 

В Семее решена проблема полигона золошлаковых отходов в поселке Восход. Участок выделен акиматом Семея предприятию «Теплокоммунэнерго».

В год город выделяет по 80 тысяч тонн золошлаковых отходов. Между тем жители близлежащих районов жалуются на загрязнение воздуха и окружающей среды в целом.

Месяц назад здесь прошла инспекционная проверка Департамента экологии по ВКО и Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Семею. Специалисты провели инструментальные исследования почвы, атмосферного воздуха и подземных вод. Результаты не превышали допустимой нормы как в жилой, так и санитарно-защитной зоне. После было принято решение провести на открытой площади полигона техническую рекультивацию для минимизации выбросов пыли в атмосферу. Также запланировано озеленение по его периметру.

– Полигон функционирует с 2003 года, в 2018 году мы взяли в безвозмездное пользование три га земли для захоронения шлака, – говорит начальник отдела охраны окружающей среды ГКП «Теплокоммунэнерго» Данияр Тлеубаев. – Этот полигон относится ко второму классу опасности, санитарно-защитная зона, согласно нормативам, составляет 500 м, мы их выдерживаем. Даже инструментальные замеры показали, что никаких загрязнений воздуха нет, и воздействие на ближайшие жилые застройки не выявлено. Но так как люди стали возмущаться, принято решение сделать рекультивацию.

После технической рекультивации здесь запланировано провести геологическую. Будет завезён чернозём, планируется озеленение.

Флора Левина

Семей