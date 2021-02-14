Без побочных эффектов

Медики сообщили, что вакцина «Спутник V» практически не даёт побочных эффектов.

Напомним в Казахстане с 1 февраля стартовала добровольная вакцинация от COVID-19. В Министерстве здравоохранения сообщили, что процесс будет проходить поэтапно. Вакцинирование производится российским препаратом «Спутник V» – это двухкомпонентная векторная вакцина против КВИ.

В Минздраве РФ ранее сообщали, что этот препарат прошёл все клинические исследования. Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина S-белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.

В НАО «Медицинский университет Семей» прошла пресс-конференция с участием ведущих специалистов вуза, в том числе эпидемиологов и вирусологов. Они ответили на самые актуальные вопросы о вакцине и в очередной раз напомнили, что вакцинация – дело добровольное.

– У любой вакцины есть противопоказания. Реакция организма отслеживается в течение трёх дней. Обычно всё проходит хорошо, никаких осложнений нет, – отметил заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НАО «МУС», к.м.н., врач высшей категории Имдат Эфендиев. – Как после любой прививки, могут появиться покраснения в месте введения препарата, это нормально. После получения вакцины на выработку иммунитета требуется 21 день. Вакцинация добровольная и производится бесплатно.

Как отметили на конференции, в дальнейшем стоимость вакцины от коронавируса будет не дороже вакцины от гриппа. Тем не менее, медики призывают горожан не пренебрегать санитарно-эпидемиологическими правилами, соблюдать социальную дистанцию и носить медицинскую маску, которая защитит не только от КВИ, но и от других респираторных заболеваний.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей