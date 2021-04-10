Бескорыстная помощь

Пятерых восточноказахстанцев наградили за помощь землякам во время сильных морозов.

Благодарственные письма от министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина вручили пятерым жителям региона, бескорыстно подвозившим на своих автомобилях сограждан в период зимних суровых морозов.

– Виктор Бобровский, Дмитрий Волженин, Андрей и Марина Ливериновы, Александр Самойлов в период аномального холода, достигшего в январе свыше 30 градусов мороза, за два дня помогли более 200 жителям региона добраться домой, – отметили в пресс-службе ДЧС ВКО. – Благодаря проявленной заботе, человечности, гражданской активности и желанию помочь людям, оказавшимся в экстренной ситуации, «герои нашего времени» предупредили возможные несчастные случаи.

Дмитрий Одинцов

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС по ВКО