Берут пример с Востока

Вице-министр информации и общественного развития РК Евгений Кочетов в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область высоко оценил инициативы региона в вопросах реализации гендерной и молодёжной политики.

Евгений Кочетов посетил социальные и культурные объекты для семей и молодёжи в Глубоковском районе, в Усть-Каменогорске он встретился с многодетными матерями и женщинами-лидерами общественного мнения, ознакомился с деятельностью Центра компетенций и трансфера технологий в области виртуальной и дополненной реальности.

Вице-министр также провёл личный приём граждан, где ответил на вопросы, связанные со сферами, курируемыми Министерством информации и общественного развития.

Итогом рабочей поездки стал брифинг в Региональной службе коммуникаций, где Евгений Кочетов пообщался с представителями СМИ и подробно остановился на некоторых важных аспектах деятельности ведомства. В частности, это молодёжная политика.

Он отметил, что Восточный Казахстан во многих сферах является примером для остальных областей. Так, схему работы кризисного центра, расположенного на базе ЦСО «Ульба» в Усть-Каменогорске, могут взять в качестве образца для дальнейшего внедрения и другие регионы. Также вице-министр обратил внимание на активность волонтёрского движения Восточного Казахстана.

– В вопросах молодёжной политики мы сейчас меняем систему взаимоотношений, – подчеркнул Евгений Кочетов. – Стараемся работать с молодыми людьми, обращая внимание на действительно действующие и реально состоявшиеся молодёжные организации и лидеров мнений, а не создавать какие-то аморфные и невнятные структуры. Тем более, сейчас молодёжь сама проявляет активность, это показали прошедшие выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.

Одним из важных вопросов остаётся трудоустройство молодёжи, особенно из категории NEET – это молодые люди, которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию. Отметим, что в Восточном Казахстане один из самых низких показателей количества такой молодёжи. Но, вместе с тем, это, можно сказать, глобальный антитренд, на который мы не можем не реагировать. Ведётся постоянный мониторинг социального положения и самочувствия на основе социальных карт семьи.

– До 2029 года планируется трудоустройство 1 миллиона сельских молодых людей, повышение цифровой грамотности 1,5 миллиона молодых людей, обеспечение социальными услугами через ресурсные центры 3,8 миллиона представителей этой возрастной категории. Мы будем постепенно вовлекать молодёжь со школьной скамьи в процесс принятия решений: от развития школьного и студенческого самоуправления, дебатов, до участия в Общественных советах государственных органов, – отметил Евгений Кочетов.

Он также подчеркнул, что к 2028 году доля молодёжи в Общественных советах должна достигнуть 20 процентов.

Также планируется продолжить работу по поддержке талантливой молодёжи, в том числе с помощью различных грантовых проектов.

Что касается гендерной и семейной политики, то в республике создаются Центры по поддержке семьи, разрешению семейных конфликтов и предоставлению временного проживания женщинам с детьми.

– До 2025 года в стране будет открыто 143 подобных центра, – рассказал Евгений Кочетов. – Также мы планируем открытие в пилотном режиме курсов добрачного консультирования, в рамках которых молодые пары, которые подали или собираются подать заявление в РАГС, смогут получить интересующую их информацию и взвесить своё решение. Возможно, такие курсы будут организованы и в Усть-Каменогорске.

Евгений Кочетов сообщил, что в целях поддержки молодёжи, создания условий и возможностей для их социализации и личностного развития прорабатывается вопрос по открытию «IT Hub» на базе молодёжных ресурсных центров совместно с «Astana Hub». Данный проект предоставит возможность получения новых знаний и навыков в разработке программных продуктов, их позиционировании, масштабировании и коммерциализации.

После пресс-конференции вице-министр информации и общественного развития ответил на вопросы журналистов.

Дарья Штейн