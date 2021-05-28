Барометр деловой активности в АПК

Инвестиции в основной капитал отрасли сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области возросли за первые четыре месяца 2021 года. Такие и другие тенденции в сфере АПК ВКО дают поводы для размышлений остальным участникам рынка.

Об этом подробно рассказал руководитель Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Владимир Гайламазян. Причём отметил, что определённый оптимизм вызывают и другие основные показатели.

– За период январь – апрель 2021 года валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 93,8 млрд тенге. Это 113 процентов к аналогичному периоду 2020 года. По индексу физического объема валовой продукции (ИФО) сельского хозяйства показатель равен 102,1 процента, – говорит руководитель управления.

А вот, что касается инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за январь – апрель 2021 года, здесь имеются сдвиги. Финансовые вложения составили сумму в 18,7 млрд тенге. Для наглядности отметим, что достигнут некоторый рост – 278,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В плане оживления деловой активности это более чем непрозрачный намёк на серьёзность намерений инвесторов и аграриев в рамках крупного проекта на долгосрочную перспективу.

На бытовом и глобальном уровне всегда повышен интерес к теме продовольствия. Спрос на него возрастает во всём мире, потому Глава государства поручил особое внимание уделять производству собственной продукции.

В январе – апреле 2021 года производство продуктов питания в ВКО составило 62,5 млрд тенге, или 137 процентов к уровню прошлого года. Рост происходит не только в денежном, но и в натуральном выражении. При этом индекс физического объёма (ИФО) по продуктам питания составил 121,3 процента.

– Инвестиции в производство продуктов питания за январь – апрель достигли 8,7 млрд тенге, что составляет 834,3 процента к аналогичному периоду 2020 года, – отметил руководитель управления сельского хозяйства.

Обеспечение продовольственной безопасности как в регионе, так и в стране является задачей номер один для работников сферы агропрома и органов местной власти.

С ХЛЕБОМ И МЯСОМ

За четыре месяца 2021 года в Восточном Казахстане производство мяса всех видов в живом весе составило 65,1 тыс. тонн. Между тем молока произведено и отгружено 234,1 тыс. тонн, а яиц получено 40,2 млн штук. Нужно отметить, что наблюдается почти одинаковый темп роста, выраженный в показателе 103 процента с лишним по отношению к тому же отрезку времени прошлого года.

Постепенно и последовательно пополняются стада и табуны. К примеру, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 4,2, лошадей – 8,3, свиней – 8 процентов. Статистика за четыре месяца с начала года по овцам и козам пока остаётся на уровне прошлого года.

На развитие АПК области в 2021 году выделено 22,7 млрд тенге субсидий. В том числе на развитие растениеводства направлено 5,6 млрд тенге, на сферу животноводства – 8,8 млрд тенге. Кроме того, есть такая мера помощи, как инвестиционное субсидирование, на что предусмотрено 5,8 млрд тенге. Важный момент – развитие переработки. На неё заложено 0,5 млрд тенге, на другие направления субсидирования также выделено около 1,9 млрд тенге.

Животноводы ВКО продолжают племенную работу. На 2021 год в планах участие в породном преобразовании 219,6 тыс. голов КРС. Привес, приплод и хороший надой молока могут по максимуму обеспечить только породистые животные. Для их доращивания в регионе действуют 92 откормочные площадки. В текущем году ставится задача построить ещё три площадки по откорму мясного скота на 7000 голов.

На сегодня в области действуют 67 молочно-товарных ферм. В этом году запланировано строительство трёх МТФ на 1350 голов и реконструкция двух ферм на 680 голов.

В масштабе области созданы и активно работают 63 молокоприёмных пункта. В текущем году планируется создание ещё пяти подобных объектов по приёмке продукции.

С начала 2021 года у населения закуплено 7,2 тыс. тонн молока, план выполнен полностью. На молочно-товарных фермах произведено 29,5 тыс. тонн продукции, что составляет 97 процентов планового показателя.

ПРОЕКТЫ НА СЕЛЕ

В 2021 году в рамках «Дорожной карты по реализации инвестиционных проектов АПК на 2021–2025 годы» по ВКО предусмотрена реализация 33 проектов на сумму 28,6 млрд тенге. По итогам четырёх месяцев 2021 года завершена реализация трёх инвестиционных проектов.

В рамках строительства молочно-товарной фермы на 600 голов в Шемонаихинском районе (ТОО «Рулиха») завершён первый этап проекта. Предприятие закупило и завезло 320 голов племенного маточного поголовья КРС из-за рубежа. Сейчас ведутся подготовительные работы по расширению фермы для содержания 1080 голов. Внедрены передовые технологии производства молочной продукции.

На новом современном предприятии уже созданы постоянные рабочие места для местных жителей. Племенные животные из Нидерландов отличаются более высокой продуктивностью и задают совершенно новые стандарты качества, обеспечат весомые надои молока.

Завод по переработке масличных культур в Семее (ТОО «QazaqAstyqGroup») имеет проектную мощность 140 тыс. тонн в год. На сегодня предприятие производит закуп необходимого сырья для последующей его переработки.

О ходе строительства масштабного объекта «Рудный Алтай» регулярно и подробно рассказывал своим читателям. На днях предприятие посетил в рамках своей рабочей поездки в Восточный Казахстан Премьер-министр Аскар Мамин и принял участие в техническом пуске одного из главных технологических переделов.

Вводится в эксплуатацию птицефабрика яичного направления в Семее (ТОО «SEMEY QUS») мощностью 29 млн штук яиц в год. Предприятие планирует в мае текущего года произвести первую партию продукции в количестве 750 тыс. штук.

ПЛАНЫ И ФАКТЫ

В секторе АПК Восточного Казахстана на 2021–2025 годы есть реальные планы по разным направлениям. Это, в частности, растениеводство, где за счёт диверсификации посевных площадей нужно увеличивать посевы ценных культур. Особенно с ориентиром на экспортные поставки, выращивать в ВКО подсолнечник, сою, кукурузу на зерно.

Очень важна реализация инвестиционных проектов по расширению площади орошаемых земель, обновлению сельскохозяйственного машинно-тракторного парка.

В молочном животноводстве есть свои приоритеты. Это реализация плана развития молочного животноводства и реконструкция молочно-товарных ферм ВКО. Задача, известная труженикам отрасли и потребителям продукции.

Вызывает интерес ещё один проект по организации новой нетельной фермы на базе передового хозяйства. Это крайне необходимо для обеспечения высокопродуктивным скотом молочно-товарных ферм области. Чтобы во всём не полагаться на поставки импортного маточного поголовья.

В мясном животноводстве значится в планах создание откормочных площадок промышленного типа. Кроме того, расширение промышленного предприятия по производству мяса птицы. Здесь тоже есть солидные резервы развития.

В перерабатывающей отрасли поставлен ряд задач. К примеру создание предприятий по глубокой переработке мяса на основе высоких технологических переделов. То же самое относится к переработке молока. Здесь потенциал по выпуску готовой продукции также не исчерпан до конца. Расширение ассортимента молочных изделий и так далее.

Создание новых предприятий масложировой отрасли тоже является актуальной задачей. По идее, это полностью закольцует технологическую цепочку от начала и до конца в производстве различных видов и сортов масла, жиров.

В программе развития АПК ВКО берётся в расчёт ещё потенциал многочисленных личных подсобных хозяйств. На частном подворье по традиции сельчане разводят скот различных видов и пород, получают мясо, молоко, а также выращивают овощи, плодово-ягодные, бахчевые культуры. Исторически самым уязвимым местом являлись вопросы сбыта их готовой продукции по справедливым ценам.

– Здесь расчёт делается на вертикальную кооперацию в виде создания сети молокоприёмных пунктов для закупа продукции у сельских жителей. Другая схема заключается в том, чтобы активнее вовлекать личные подсобные хозяйства в сферу деятельности крупных предприятий по переработке сельхозсырья, откормочных площадок путём создания заготовительных пунктов, а также участия в породном преобразовании и сдаче бычков на откорм, – подвёл итог Владимир Гайламазян.

Есть в духе времени другие нестандартные подходы. Это создание логистических цепочек с использованием возможностей строящегося оптово-распределительного центра «Алтай». Это станет темой для отдельного подробного рассмотрения.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции