Автомобиль – за прививку

Жители Усть-Каменогорска, получившие прививку против COVID-19, могут стать счастливыми обладателями автомобиля.

В областном центре проводится розыгрыш нового автомобиля марки Chevrolet Nexia, в котором могут принять участие устькаменогорцы старше 18 лет, получившие один или два компонента вакцины. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://vaccine-uk.kz, указав ФИО, номер мобильного телефона и места получения вакцины. С более подробной информацией также можно ознакомиться на сайте.

Каждому участнику будет присвоен шестизначный номер, по которому 5 сентября 2021 года состоится розыгрыш нового авто. Победителя выберут с помощью лотереи в прямом эфире в социальной сети Instagram.

– Для обеспечения прозрачности проведения конкурса создана независимая общественная комиссия из числа общественных деятелей, активистов, – рассказал заместитель акима Усть-Каменогорска Ерлан Жакупов. – Членам комиссии, сотрудникам аппарата акима города и членам их семей запрещается участвовать в розыгрыше. Всё будет честно и прозрачно.

Стоит отметить, что основной посыл акции – не получение ценного подарка, а забота о собственном здоровье. Так, по данным на 20 августа, в Усть-Каменогорске первым компонентом привиты около 140 тысяч человек, оба компонента вакцины получили около 115 тысяч человек.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева