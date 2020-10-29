Атмосфера нулевой терпимости 

Жители областного центра приняли участие в онлайн-тренинге на тему «Основы формирования антикоррупционной культуры». Вопрос коррупции, несомненно, актуален, проблема давно приобрела мировой масштаб. Оттого сейчас уделяется особое внимание искоренению этого негативного явления.

Напомним, в соответствии с Антикоррупционной стратегией Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы, создание атмосферы нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции в обществе является одной из важных целей антикоррупционной политики. Немаловажно также обеспечение открытости и прозрачности деятельности государственных органов.

Во время тренинга участникам рассказали об интерактивной карте открытых бюджетов, проектном менеджменте и антикоррупционной политике в целом. По словам политического деятеля Зауреш Батталовой, с помощью специального сайта все желающие могут увидеть, на что расходуются бюджетные средства школ, детских садов, больниц, поликлиник и других государственных организаций.

Кроме того, интерактивная карта позволяет сравнивать документацию, в случае выявления расхождений – подать обращение и следить за его исполнением.

– Эффект превенции достигается за счёт открытости и доступности финансовых данных государственных учреждений. Сейчас каждый руководитель знает, что информация по расходованию бюджетных средств доступна любому гражданину страны с прямой линией передачи обращений в Антикоррупционную службу, – подчеркнула Зауреш Батталова.

Стоит отметить, на сегодняшний день на интерактивной карте Восточно-Казахстанской области опубликовано 3659 бюджетов на общую сумму 822,3 миллиарда тенге. Вся информация о расходовании бюджетных средств находится в открытом доступе на сайте publicbudget.kz.

Гульжан Естаева