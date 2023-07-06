Астана: 25 лет ярких достижений

В этом году молодая столица Казахстана отмечает 25-летие. Для города это действительно небольшой возраст, но Астана за это время не только кардинально преобразилась благодаря смелым и уникальным архитектурным решениям, но и стала брендом суверенного государства, его политическим, экономическим, туристическим и образовательным центром.

«Здравствуй, столица, ты – вольная птица, это – Астана» – эти строчки из песни знает, наверное, каждый казахстанец. Действительно, город расположен в Великой степи в самом центре Евразии, и неудивительно, что решение о переносе столицы было принято именно в его пользу. И за короткий период из небольшого городка Астана превратилась в современный мегаполис, город-миллионник.

Накануне празднования Дня столицы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия форума городов-побратимов столицы «25-летие Астаны. Новые перспективы. Новые возможности». В своём выступлении Президент выразил признательность мэрам городов-побратимов и гостям из разных стран, прибывшим в столицу Казахстана. Он подчеркнул, что в этом году Астана отмечает значимую дату – 25-летний юбилей.

– Четверть века назад столица была перенесена из белоснежных предгорий Алатау в бескрайние степи Сарыарки. На побережье Есиля был заложен фундамент нового города, – сказал Глава государства.

Президент Казахстана рассказал о том, что Верховным Советом 6 июля 1994 года было принято решение о переносе столицы в город Акмолу. Официально Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997 года. 25 лет назад 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. Летопись главного города страны самым тесным образом переплетена с историей Независимого Казахстана. Несомненно, инициатива о переносе столицы стала верным шагом с геополитической точки зрения. Это было важное и исторически своевременное решение, во многом предопределившее будущее народа.

Молодая столица придала мощный импульс процветанию Независимого Казахстана, открыла путь к обновлению и возрождению. Здесь проводились и проводятся крупные мероприятия. В выступлении Президента РК особо подчёркнуто, что сегодня Астана служит площадкой межрелигиозного диалога и духовной дипломатии, а также есть все основания называть столицу колыбелью единства и процветания. Именно здесь принимаются самые важные решения. Лидер Казахстана выразил уверенность, что так будет и впредь.

Стильная и красивая

Архитектура Астаны, безусловно, поражает воображение. Смелые идеи в жизнь воплотил британский архитектор Норман Фостер, именно по его проектам построены многие сооружения, ставшие брендами столицы, сделавшие её узнаваемой и неповторимой. Вот лишь некоторые из них.

Байтерек – монумент, построенный из металла, стекла и бетона. Высота металлической конструкции составляет 97 метров, что символизирует 1997 год, когда состоялся официальный перенос столицы. С учётом стеклянного шара общая высота монумента достигает 105 метров.

Дворец мира и согласия – пирамида, ставшая настоящим символом единения разных религий, культур и этносов, открытости казахстанского народа и государства всему миру.

Монумент «Қазақ елі» – белоснежная стела, высота которой составляет 91 метр, что символизирует год, когда Казахстан стал суверенным государством. Монумент олицетворяет Независимость страны, он стал настоящим достоянием и гордостью всех её жителей.

Резиденция президента «Ақ орда» – открытый для туристов комплекс, где каждый желающий может посмотреть, где именно принимаются судьбоносные для страны решения.

Комплекс «Хан Шатыр» – самый большой шатёр в мире, первый и единственный профессиональный лайфстайл-центр в городе, объединивший под одной крышей шопинг и развлечения международного уровня.

Театр «Астана Опера» – над его внешним обликом и интерьером трудилась команда архитекторов, строителей и специалистов из 33-х стран. Театр построен с учётом классических традиций, но при этом в архитектуре подчёркнут казахский национальный колорит. Пол, стены, декоративные панели и витые мраморные лестницы фойе отделаны наборным сицилийским мрамором.

Для того чтобы перечислить все достопримечательности Астаны, не хватит и всего номера нашей газеты. Здесь гармонично переплетены современные тенденции – небоскрёбы из стекла и бетона и национальные элементы – орнаменты и другие символы, которые ценят и уважают все казахстанцы. И, наверное, каждый житель нашей страны должен хоть раз побывать в Астане, чтобы полюбоваться красотой этого города, почувствовать его энергетику.

Все флаги в гости к нам

Буквально с момента создания Астана стала центром притяжения для самых разных мероприятий и событий. Сразу после её международной презентации в 1998 году ЮНЕСКО приняла решение присвоить Астане звание «Город мира» и наградить столицу Казахстана медалью. Это звание присваивается молодым городам, сумевшим за короткое время добиться успехов в социально-экономическом развитии, установлении стабильных межэтнических отношений. И город оправдал это высокое звание на сто процентов. Именно в столице Казахстана проводились и проводятся мероприятия международного масштаба.

Так, 23–24 сентября 2003 года в Астане прошёл первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в работе которого приняли участие самые авторитетные представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, индуизма и буддизма.

1–2 декабря 2010 года в Астане состоялся Саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяющий 56 стран Европы, Центральной Азии и Северной Европы.

В январе–феврале 2011 года в Астане и Алматы впервые в Казахстане состоялись VII Зимние Азиатские игры.

22 декабря 2012 года Астана победила при голосовании 161 представителя стран-членов Международного бюро выставок и была избрана для проведения международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

В 2017 году эта выставка состоялась, в специально построенном выставочном комплексе расположились павильоны 115 государств и 22 международных организаций. ЭКСПО-2017 посетили несколько миллионов человек.

8 ноября 2018 года в Астане прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В 2019 году впервые в истории отечественного хоккея Казахстан стал хозяином чемпионата мира по хоккею I дивизиона группы А среди мужских команд.

Каждый год с момента переноса в центре нашей страны и всего Евразийского континента проходила масса событий, о которых узнавал весь мир. И эта тенденция, безусловно, будет продолжена, поскольку Казахстан и дальше укрепляет свои позиции на международном уровне.

С праздником, столица!

Сегодня вся страна отмечает День столицы, и Усть-Каменогорск не стал исключением. Празднование началось за несколько дней до самой даты. Вот лишь часть мероприятий, которые пройдут в областном центре в юбилей Астаны: 6 июля в Левобережном комплексе с 12:00 до 16:00 мастера декоративно-прикладного искусства ВКО развернут выставку-ярмарку, в 17.00 на главной сцене города состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов «КГКП «Ертіс концерт». Концерты и выступления артистов пройдут также 7 июля, в 17.00, в парке им. Жамбыла и 8 июля, в 17:00, в этнопарке. С 1 по 14 июля в областном историко-краеведческом музее по адресу: ул. Кайсенова, 40 будет развернута выставка «Астана сквозь призму времени». Там можно увидеть изменения города за прошедшие годы. В эти дни также пройдёт викторина на знание истории и памятных мест Астаны.