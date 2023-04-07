«Ангелы» авиационной медицины

Многие сёла и посёлки на востоке страны – это «медвежьи углы» в отдалённых районах. Есть населённые пункты, куда даже летом попасть непросто, не говоря о зиме. И если у кого-то из местных жителей возникают острые проблемы со здоровьем, на помощь приходят врачи медицинской авиации.

В составе бригады, отправляющейся в случае женских заболеваний, особенно связанных с беременностью или родами, обязательно есть гинеколог. У заведующей гинекологическим отделением Восточно-Казахстанской областной больницы Натальи Удаловой стаж таких экстренных командировок составляет больше 15 лет.

Невозможно подсчитать, сколько материнских и детских жизней было спасено за эти годы. Такой статистики нет, да и не в показателях дело. Главное, что доктор вовремя оказался рядом с больным, что успел с помощью. В такие моменты на врачей, спускающихся с борта воздушного судна, смотрят, как на ангелов – их ждут больше всего на свете, на них надеются, в них верят.

– Многие потом пишут тёплые слова благодарности, поздравляют с праздниками. Был случай в Тарбагатайском районе, когда мы спасли 18-летнюю пациентку с послеродовым кровотечением. Три дня провели возле неё. Она была в крайне тяжёлом состоянии. Сколько с тех пор времени уже прошло, а мы с её мамой продолжаем быть на связи, она рассказывает, как у них дела, и благодарит до сих пор, – рассказала Наталья Удалова.

Команда смелых

При поступлении вызова бригаде авиационной медицины на сборы даётся полчаса. Всё чётко: маршрут согласовывается с Астаной. Если есть аэродром со взлётно-посадочной полосой, выделяют самолёт, если это горный или таёжный район, поднимают «вертушку». Команда – медики с опытом, готовые сделать полный объём экстренных операций. С собой обязательно берут монитор для контроля жизненно-важных функций, дефибриллятор, укладку с медикаментами.

Вместе с гинекологом выезжает реаниматолог. В медицинской авиации Восточного Казахстана работают три женщины-реаниматолога – самые знающие и смелые. Если необходимы сложнейшие вмешательства или тревогу вызывает состояние новорождённого, присоединяются доктор-неонатолог и сосудистый хирург.

За плечами этих медиков бесценный опыт работы в экстренных и даже экстремальных ситуациях. Если бы они выбирали девиз, он, наверное, звучал бы так: «Невозможное возможно!»

– На самом деле медицинская авиация – это только название. Борт поднимают в воздух только при световом дне, а мы выезжаем в любое время суток. Зимой, когда дороги были закрыты, мы добирались на сверхпроходимом автомобиле МАРШ в отдалённое село Самарского района. Там у женщины дома начались роды. Мы выехали, забрали маму с новорождённым. Погода была очень плохая, ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Но в такие моменты мысли не о том, что может случиться в дороге, а о пациенте – как ему помочь, как справиться, – отмечает заведующая гинекологическим отделением.

Сделать всё возможное

За годы работы в подразделении «ангелов» у Натальи Удаловой накопилось столько впечатлений и историй, что хватило бы на толстый роман.

В начале нынешней зимы поступил запрос на экстренную помощь из Зайсанского района. Бригада взяла аппарат для гемодиафильтрации, или «искусственную почку», расходные материалы, препараты крови, медикаменты… Погода нелётная, метель. Отправились на автомобиле, но на полпути полицейские развернули машину – трассу перемело, её закрыли для всех видов транспорта. Утром, как только дорогу почистили, бригада снова отправилась в путь. Врачи провели рядом с пациенткой пять дней, сделали всё возможное и даже больше.

Говорят, врач – это не профессия, это призвание. Судьба сама выбирает тех, кому стать доктором. Во всяком случае, по словам Натальи Удаловой, жизнь не раз заставляла её поверить, что за медиками в лучшем смысле этого слова «присматривают» высшие силы.

Три главных вызова, с которыми сталкиваются акушеры и гинекологи, это кровотечения, послеродовый сепсис и эклампсия, или сбои в женском организме при адаптации к беременности. Если раньше, по словам заведующей отделением, на вызовы приходилось выезжать вслепую, не понимая, что с пациентом, в каком он состоянии, то сейчас выручают Интернет и чёткие, грамотные протоколы лечения. Министерство здравоохранения и головные научные институты разработали инструкции практически на каждый случай. Работать стало намного проще.

Как подчеркнула доктор, в идеале в акушерстве и гинекологии вообще не должно быть героических сражений за здоровье и тем более жизнь женщин. Всё должно быть по плану: сначала беременные из отдалённых сёл встают на учёт, затем их приглашают в районную больницу, наблюдают, заранее выставляют риски, минимизируют их с помощью лечения…

– Для врачей очень важно постоянно учиться. И к счастью, такая возможность сегодня есть. Спасибо республиканским научным центрам: у нас в режиме онлайн проводятся занятия, профессора читают лекции. Недавно с Зайсаном дважды в день шли онлайн-консилиумы с республиканскими специалистами, – подчёркивает Наталья Удалова.

Рабочий день доктора расписан по минутам. Она делает обходы, осмотры, проводит операции, ведёт прием в диагностическом центре. И, как и её коллеги, готова выехать в самый отдалённый уголок Восточного Казахстана, когда речь идёт об экстренном больном.

Андрей Ярмолов

Фото предоставлено УЗ ВКО