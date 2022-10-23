Alma mater первоклассных специалистов

В этом году Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова отмечает 70-летие. Почётными гостями юбилейных мероприятий стали министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров и аким ВКО Даниал Ахметов.

В течение последних нескольких лет Amanzholov University перестал быть просто местом получения знаний и превратился в научно-образовательный центр мирового уровня, вошедший в ТОП-300 университетов мира по рейтингу британского сайта topuniversities.com. В Национальном рейтинге ведущих многопрофильных вузов Казахстана он занимает пятое место.

Здесь открыто более 30 инновационных образовательных программ, а ещё военная кафедра имени Кабанбай батыра. С 2018 года региональный вуз подготовил 8924 выпускника по бакалавриату, магистратуре и докторантуре, 5562 из них – специалисты педагогического направления. На сегодняшний день в Восточно-Казахстанском университете обучаются около девяти тысяч студентов, 3979 из которых – будущие педагоги.

Большой путь в семь десятилетий

В честь празднования 70-летнего юбилея ВКУ была подготовлена обширная программа. Череда мероприятий началась с церемонии возложения цветов к мемориальной доске, посвящённой памяти почётного ректора Юмаша Увалиева. В ней участвовали министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, преподаватели и студенты.

Затем гости ознакомились с деятельностью Центра непрерывного и инклюзивного образования Dana bala, созданного на базе университета. В центре действуют кабинеты аппаратной психодиагностики и психокоррекции, сенсорной интеграции и коррекции, логопедический кабинет. К слову, студенты и учёные вуза производят ортопедические стулья для детей с ДЦП. Преимущество этой разработки в том, что профессиональные педагоги центра Dana bala учитывают индивидуальные особенности каждого ребёнка, прежде чем дать рекомендации по параметрам ортопедического стула.

Вниманию участников мероприятия были представлены научные разработки в области машиностроения, материаловедения, энергетики, биотехнологии, гуманитарной сферы, созданные молодыми учёными научных центров и лабораторий университета. По словам Саясата Нурбека, его впечатлили проекты местных научных сотрудников, которые вносят реальный вклад в социально-экономическое развитие региона и страны.

– Сердечно поздравляю всех сотрудников с 70-летним юбилеем от имени министерства и от себя лично. ВКУ имени С. Аманжолова последние два года занимает первое место в Национальном квалификационном тестировании среди 70 университетов, подготавливающих педагогические кадры. Финансирование научно-исследовательских проектов здесь увеличилось в 16 раз. Значительно вырос за последние четыре года контингент студентов – с четырёх до девяти тысяч, – отметил Саясат Нурбек во время встречи с профессорско-преподавательским составом вуза.

Он также рассказал о перспективных планах министерства. По словам министра, в стране наблюдается демографический рост, в связи с чем необходимо развивать академическую инфраструктуру. Наряду с этим большое внимание в области высшего образования будут уделять цифровизации.

С наилучшими пожеланиями к коллективу Восточно-Казахстанского университета обратился глава региона Даниал Ахметов, отметив заслуги высшего учебного заведения в подготовке специалистов.

– На протяжении десятилетий университет сохраняет и приумножает лучшие традиции подготовки высококвалифицированных кадров, способных отвечать требованиям времени, действовать на опережение, профессионально и грамотно решать поставленные задачи, – сказал Даниал Ахметов. – В университете получили качественное образование десятки тысяч первоклассных специалистов. Среди выпускников – известные учёные, государственные деятели, руководители крупных предприятий. Убеждён, что традиции, заложенные многими поколениями преподавателей и студентов, будут продолжены. В день юбилея хочу пожелать коллективу университета процветания, творческих достижений, новых проектов и открытий!

Таланты университета будущего

Празднование знаменательной даты продолжилось масштабным концертом под названием «Университет будущего» в учебном корпусе № 5. Здесь гости праздника могли ознакомиться с многолетней историей первого высшего учебного заведения в Восточном Казахстане на фотовыставке «История альма-матер в фотографиях» и презентации энциклопедии «Из века в век», созданной специально к юбилею.

Начался концерт с показа роликов обо всех ректорах, возглавлявших университет, и тёплых воспоминаний профессорско-преподавательского состава. С поздравительными речами выступили Саясат Нурбек, Даниал Ахметов и Ерлан Саиров, зачитавший письмо от имени председателя Мажилиса Парламента РК Ерлана Кошанова. Также они вручили заслуженные награды ветеранам системы образования высшей школы, профессорам, преподавателям и учёным.

– За 70 лет из стен университета получили путёвку в жизнь большое количество специалистов, достойных граждан страны. Престиж вуза подкрепляется именами выпускников, известных на всю республику. Без сомнения, доброе имя университета сложилось благодаря самоотверженному и плодотворному труду всего дружного коллектива, который отличает верность традициям, творческий подход к делу и новаторство, – подчеркнул в ходе мероприятия ректор ВКУ имени Сарсена Аманжолова Мухтар Толеген.

Особым подарком для всех собравшихся стали зажигательные танцевальные выступления талантливых студентов. Бурными овациями одарили и вокальные номера в исполнении профессора ВКУ им. С. Аманжолова Альмиры Нургожиной, лауреата международных конкурсов Ботагоз Жумабековой и многих других.

Добавим, в тот же день состоялась международная научно-практическая конференция «Увалиевские чтения – 2022» на тему «Актуальные проблемы науки и образования в условиях современных вызовов». А в первом учебном корпусе прошло открытие научной библиотеки имени профессора Бейбита Мамраева и конференц-зала имени почётного ректора Арстана Газалиева.

Сплав науки и производства

Также Саясат Нурбек и Даниал Ахметов посетили Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева и провели встречу с общественностью.

Министр науки и высшего образования обозначил направления работы недавно созданного министерства. К слову, пристальное внимание будет уделено именно развитию науки на базе высших учебных заведений. На сегодняшний день 70 процентов вузов делают акцент на преподавательскую деятельность и мало занимаются прикладными исследованиями, развитием лабораторий. Ситуацию нужно менять кардинально. Для этого со следующего года будет запущена специальная программа, в рамках которой 15 региональных университетов будут трансформироваться в научно-исследовательские. Безусловно, параллельно будет решаться кадровый вопрос.

– Наша задача заинтересовать студентов, чтобы они оставались в вузах, занимались наукой, – подчеркнул Саясат Нурбек.

Ещё одно важное направление – максимальная интеграция вузовской науки с производством. Саясат Нурбек отметил, что ВКТУ имени Д. Серикбаева – отличный пример синтеза науки и производства.

– Очень интересен кластер производства медицинской продукции, – сказал он. – Это интеграция науки, образования и бизнеса. Потенциал огромный, мы будем целенаправленно работать, чтобы этот задел превратился в полномасштабное производство.

Как известно, в ВКТУ имени Д. Серикбаева создаются условия для активного развития инновационной деятельности. На страницах «Рудного Алтая» мы неоднократно рассказывали читателям о перспективных проектах в области строительства, производства изделий для медицины, нефтегазового комплекса, машиностроения из различных материалов: титана, тантала, ниобия, магния и их сплавов.

Так, в сотрудничестве с одним из предприятий региона разработана технология изготовления более 20 различных видов имплантатов. На сегодняшний день в ННЦТО имени академика Н. Д. Батпенова переданы 35 межтелевых кейджев, из них десять кейджев и три пластины для лечения переломов вертлужной впадины тазовой кости уже установлены пациентам. Сейчас идёт стадия клинических испытаний. Завершены совместные исследования с КазНУ имени аль-Фараби in vitro биологических свойств биосовместимого сплава Ti-Nb-Ta. Получены положительные результаты биосовместимости как сплава, так и гидроксиапатита. Нужно сказать, что это лишь малая толика разработок учёных вуза.

По информации Саясата Нурбека, также будет упрощена процедура получения патента.

– Сейчас отрабатываются вопросы для создания в каждом университете офиса патентных поверенных, – сказал министр. – Чтобы все процедуры получения патентов, авторских свидетельств можно было пройти при университете.

Помимо этого, в скором времени планируется приступить к разработке закона об эндаумент-фондах. Его внедрение позволит вузам накапливать дополнительные средства и вкладывать их в развитие лабораторной базы, учебных корпусов, строительство общежитий, привлечение талантливых преподавателей и учёных.

На встрече с общественностью Саясат Нурбек ответил на вопросы о мерах по поддержке неформального образования, возможности открытия филиалов зарубежных вузов в Восточно-Казахстанской области и многие другие.

Гульжан Естаева, Татьяна Кравченко

Фото Аяужан Утеулиновой