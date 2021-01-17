Альма-матер хлеборобов 

Одному из старейших сельских учебных заведений Восточного Казахстана – Глубоковскому аграрному колледжу – исполняется 67 лет. Сегодня тысячи его выпускников стоят у станков, выращивают хлеб, способствуя развитию сельского хозяйства как важнейшего сектора экономики региона и страны.

Солидную дату колледж, который находится в посёлке Белоусовка, отмечает в расцвете сил, идей и творческих планов, готов принять любые вызовы времени. Многое изменилось и многое ещё предстоит, но неизменным для инженерно-педагогического коллектива колледжа остаётся одно – ориентация на фундаментальное разностороннее образование.

История аграрного колледжа – это судьбы не одного поколения людей. Славу учебному заведению создают его выпускники. За прошедшие 67 лет из его стен вышло более 16 тысяч специалистов, которые всегда были и будут нужны нашей стране.

НАЧАЛО ИСТОРИИ

Развитие экономики в послевоенное время носило диспропорциональный характер. Сельское хозяйство заметно отставало от промышленности. Стране необходимо было увеличить производство сельскохозяйственной продукции. Именно это и послужило причиной освоения целинных и залежных земель. Всего в хозяйственный оборот в 1954–1960 годы было введено 42 миллиона гектаров земли, из них 25 миллионов гектаров – в Казахстане.

Для работы в целинных колхозах и совхозах были необходимы квалифицированные рабочие кадры. Для их подготовки повсеместно создавались учебные заведения.

Предшественницей Глубоковского аграрного колледжа в те годы была Школа фабрично-заводского обучения, которая ежегодно готовила 100–120 горных рабочих. Из воспоминаний выпускника 1945 года Василия Григорьевича Ветрова: «…в школу приходили учиться по повестке из военкомата, в учебном заведении была полувоенная дисциплина. Жили и учились тогда в двухэтажных деревянных зданиях. Жилые комнаты днём служили учебными аудиториями. Практику студенты проходили сразу на шахте».

ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ

15 января 1954 года на базе школы ФЗО была создана Школа механизации сельского хозяйства № 10. Первым её директором стал Григорий Григорьевич Толстунов.

Как рассказывает замдиректора колледжа Нина Хилькевич, первоначально здесь готовили только трактористов, срок обучения составлял восемь месяцев. Но ни материальная база, ни уровень обучения не удовлетворяли требованиям времени, поэтому началось строительство нового учебного комплекса. Стал пополняться машинно-тракторный парк.

В 1972 году были сданы в эксплуатацию первые здания учебного комплекса. Условия для работы и учёбы стали значительно лучше, но по-прежнему многого не хватало. Мастера производственного обучения, преподаватели, учащиеся в свободное от работы время, не считаясь с личными нуждами, проводили огромную работу по оформлению учебных аудиторий и производственных мастерских, изготовлению дидактического материала, благоустройству общежития и озеленению территории.

Одновременно продолжалось строительство учебного комплекса. В 1976 году был введён в эксплуатацию трёхэтажный общеобразовательный корпус со светлыми и просторными учебными кабинетами, в 1985 году – административно-бытовой корпус, где разместились библиотека, спортивный и актовый залы, столовая, медицинский кабинет. Учебное заведение располагало всем необходимым не только для подготовки трактористов, но и для получения учащимися среднего образования.

Формировался инженерно-педагогический коллектив. Его костяк составили высококлассные специалисты с высшим и средним образованием, передовики производства – люди, преданные своему делу. Среди них были супруги Анатолий Дмитриевич и Мария Кирилловна Руденко, Герман Михайлович и Нина Степановна Наумовы, Александр Степанович и Валентина Георгиевна Суворовы, Павел Миронович и Лидия Яковлевна Киндешевы, а также Григорий Гаврилович Толстунов, Мария Петровна Мельникова, Софья Тимофеевна Аксёнова, Иван Григорьевич Ерёмин, Геннадий Николаевич Ложников, Клавдия Архиповна Худякова и многие другие.

– Специфика учебного процесса в профессиональной школе такова, что знания по приобретаемой специальности должны обязательно отрабатываться на лабораторно-практических занятиях в мастерских, в условиях, максимально приближенных к производству. Для этих целей было создано учебное хозяйство, – рассказывает директор колледжа Оразбек Даулетбаев.

Общая площадь учхоза – 954 га, обрабатываемые земли составляют 540 га, на которых выращивают рожь, пшеницу, гречиху, подсолнечник. Здесь студенты получают практические навыки по возделыванию культур, эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники, ведению фермерского хозяйства. Девушки, обучающиеся профессии повара, учатся работать в полевых условиях.

НОВАЯ ВЕХА

Время предъявляло новые требования. Были разработаны учебные планы и начата подготовка специалистов и по другим, нужным экономике района, профессиям. В 1987 году сделан первый набор по подготовке газоэлектросварщиков. В 2012-м осуществлён первый набор по профессии «техник-механик». Самой молодой для учебного заведения является специальность «мастер по ремонту и эксплуатации машин и механизмов». Специалисты этих направлений сегодня очень востребованы на рынке труда.

Сегодня в Глубоковском аграрном колледже профессиональную подготовку проходят около 270 человек, которые обучаются по пяти специальностям: газоэлектросварщик, техник-механик, повар, мастер по ремонту и эксплуатации машин и механизмов, тракторист-машинист сельхозпроизводства.

Потребность в специалистах сельскохозяйственной специфики растёт с каждым годом. КГУ «Глубоковский аграрный колледж» – единственное в регионе учебное заведение, которое полностью покрывает эту потребность. Отзывы глав сельхозформирований о качестве подготовки специалистов только хорошие. Его могут подтвердить и результаты учебно-производственной деятельности. Студенты показывают свои таланты не только в колледже, но и за его пределами.

Принимая ежегодно участие в региональном конкурсе профессионального мастерства WorldSkills, глубоковские студенты с 2008 года занимают только призовые места. В 2019 году они стали обладателями первого места в конкурсе по компетенции «Слесарь по ремонту легковых автомобилей», второго места – по компетенции «Сварочное дело». В 2020 году ребята стали лидерами в практическом туре по компетенции «Сварочное дело», завоевали второе место в компетенции «Слесарь-ремонтник сельхозтехники», третье – в компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля».

В колледже регулярно обновляется оборудование мастерских и лабораторий. Кабинеты специальных дисциплин пополняются интерактивным оборудованием. В автомобильный гараж закуплено оснащение по шиномонтажу и балансировке колёс, а также гидравлический подъёмник. Тракторный бокс пополнился комбайном «Енисей-1200». Сварочная мастерская имеет всю необходимую аппаратуру, которая позволяет обучить студентов сварке чёрных и цветных металлов.

– Мы тесно сотрудничаем с Палатой предпринимателей ВКО, Центром занятости и социальных программ Глубоковского района, сельхозпредприятиями, – отмечает Нина Хилькевич. – Сегодня регулярно пополняется материально-техническая база, положительно решён вопрос обеспечения иногородних студентов общежитием, увеличивается финансирование на бесплатное горячее питание обучающихся. Всё это позволяет коллективу колледжа с оптимизмом смотреть в будущее.

Из 267 студентов колледжа 120 обучаются за счёт местного бюджета, около 150 – по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы, им выплачивается стипендия, независимо от полученных студентом оценок. Ежемесячную стипендию также получают 18 детей из многодетных семей, шестеро сирот и двое – из семей социально уязвимой категории.

Директор КГУ «Глубоковский аграрный колледж» Оразбек Даулет—

баев:

– Руководство этим учебным заведением осуществляю с 2006 года. Колледж был аккредитован в 2018 году. Мы одними из первых прошли институционную и специализированную аккредитацию. В октябре 2020 года завершилась постаккредитационная проверка работы колледжа независимым аккредитационным агентством ArQa. Колледж подтвердил своё право на подготовку квалифицированных специалистов по пяти специальностям.

Преподаватель спецдисциплин Татьяна Клочкова:

– С колледжем связана вся моя трудовая деятельность. На моих глазах формировался инженерно-педагогический коллектив. Доброй традицией стало приглашение на работу в качестве мастеров производственного обучения лучших выпускников. Повышая свою квалификацию и принимая активное участие в профессиональных конкурсах по системе WorldSkills, они становятся хорошими специалистами. Среди них – В. А. Пастушенко, К. В. Клиновицкий, И. Е. Литтих, И. А. Якушев, О. А. Решетникова, В. И. Тузиков, В. И. Вопилов, В. Б. Клименко.

Заместитель директора по УВР Нина Хилькевич:

– В колледже работаю более 30 лет. Это здорово, что существует система профессионального и технического образования! Ведь в учебных заведениях такого типа подростки не только получают общее среднее образование и специальность – здесь формируется личность, идёт подготовка к будущей самостоятельной жизни. Собирая «под своё крыло» ребят из социально незащищённых слоёв населения в трудный переходный возраст, колледж выполняет очень важную миссию – даёт молодым людям достойную путёвку в жизнь.

Бахыт Сарсембаева

Фото Глубоковского аграрного колледжа

Глубоковский район