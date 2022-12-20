Актриса с характером

Магия творчества и торжество таланта венчали юбилейный вечер актрисы Восточно-Казахстанского областного драматического театра, ҚР «Мәдениет саласының үздігі» Марины Соколовой. Бенефис позволил раскрыть неповторимые по своей выразительности качества утончённой и одарённой личности.

Неотразимое женское обаяние, проникновенный голос, льющийся в зрительный зал, и жгучая любовь к литературе, поэзии открыли Марине Соколовой путь к творческому успеху. И, действительно, стоило ей тридцать два года назад переступить порог театра, как её стали активно занимать в репертуаре. В особенности, в классических постановках. Режиссёры предлагали ей роли, которые неизменно приносили исполнителям известность. В галерее сценических образов – яркие и запоминающиеся персонажи А. Куприна, М. Булгакова, А. Островского, Н. Гоголя, А. Чехова.

Поэтому и один из подарков виновнице торжества был под стать её образу – это полное собрание произведений мастера художественной детали А.П. Чехова.

С юбилеем актрису поздравили председатель Союза театральных деятелей Казахстана Т. Жаманкулов, руководитель областного управления культуры Н. Ахметжанов, генеральный директор театра Р. Кайырсынов. Благодарственные письма от них, а также цветы юбилярше вручил заместитель директора театра Дархан Нуралинов.

Все гости, участники вечера, без исключения, отмечали яркую индивидуальность, великолепное мастерство и особый драматический дар актрисы, которые снискали ей высокое профессиональное и зрительское признание.

Свои штрихи к портрету бенефицианта добавила председатель профкома театра, партнёрша Марины Соколовой во многих спектаклях, Татьяна Воронина. По её словам, при всей своей кажущейся хрупкости, она всегда оставалась верна призванию, какие бы штормы ни бушевали вокруг.

Стремление чувствовать и с упоением жить помогали актрисе покорять новые горизонты. Многогранный талант Марины Соколовой находил выражение не только на театральных подмостках. Её харизма, поставленный голос и грамотная речь, умение найти «ключик» к сердцам людей сделали актрису незаменимой в качестве ведущей на областном телевидении, а также на многих мероприятиях городского, областного и республиканского масштабов.

Все эти грани актрисы заблистали в свете софитов благодаря участникам капустника – в выступлениях группы «Арт-вокал», молодых актёров Русского и Молодёжного театров, а также шоумена, режиссёра Станислава Циха.

Бесконечно приятным для Марины Соколовой подарком стали аплодисменты по завершении спектакля «Тётки, или Авантюрная семейка» А. Коровкина, в котором актриса сыграла роль забавной тётушки Греты.

Дарья Шавлева

Фото пресс-службы театра