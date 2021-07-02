Аксакал нации Байкен Ашимов

Именно так называли выдающегося государственного и общественного деятеля, Председателя Совета министров КазССР, Героя Социалистического Труда, фронтовика Байкена Ашимовича Ашимова. Его имя навсегда останется в памяти многих поколений казахстанцев.

Он родился в ауле Шабакбай Кокчетавского уезда Акмолинской области 28 июля 1917 года в семье крестьян. Мальчику не было и шести месяцев, когда заболел и умер отец. Как тогда было заведено, мама вышла замуж за младшего брата отца Байкена Ашимова – Кабдоллу. Именно он стал для будущего Председателя Совета министров КазССР поддержкой, опорой и мудрым наставником по жизни. К слову, жизнь Байкена Ашимовича была полна разных событий: и горестных, и счастливых, но прожил он её, достойно трудясь на благо родной страны и своего народа.

Ещё подростком покинул родной аул, чтобы выжить. Много позже в своей книге воспоминаний «Ел сенімі – ең қымбатың» Байкен Ашимов напишет: «По настоянию родителей в пятнадцатилетнем возрасте, в 1932 году, я впервые покинул отчий дом и отправился в город. По сути, бежал от голода. От моего аула до Кокшетау было 150 километров, этот путь прошёл пешком за несколько дней. Кто знает, как бы сложилась моя судьба и остался бы я в живых вообще, если бы не их решение»…

К счастью, в Кокшетау проживали дальние родственники, которые и помогли юноше перебраться в Петропавловск. Он устроился на работу в паровозное депо, поступил в фабрично-заводское училище. После пережитого голода 800 граммов хлеба и горячая еда стали для Байкена Ашимовича настоящим спасением.

Неутомимая тяга к знаниям и целеустремлённость привели его в сельскохозяйственный техникум. Когда он учился на третьем курсе, ему предложили поработать заведующим политико-учебным отделом в районном комитете комсомола. За время работы он побывал в разных аулах и деревнях и воочию увидел все проблемы и чаяния своего народа. Спустя годы, занимая высокопоставленные должности и решая общественно важные задачи, Байкен Ашимов в первую очередь думал о людях.

Осенью 1938 года юношу призвали в армию, а за четыре дня до начала Великой Отечественной войны он демобилизовался. Судьба сохранила, не позволив в первые дни сгинуть в жерле войны, к тому же в это время в его жизни случилось важное событие. Вернувшись домой и работая учителем военной подготовки в Казгородской средней школе, он встретил свою будущую жену Бахыт, с которой они воспитали троих детей.

Молодого парня, едва успевшего признаться в своих чувствах, отправили на фронт. Шёл 1942 год… Пройдя предподготовку, он был назначен заместителем командира роты по политчасти 87-й отдельной стрелковой бригады Северо-Западного фронта. В начале 1943 года – инструктором политотдела 76-й стрелковой Ельнинской дивизии, принимавшей участие в боях Западного и Первого Белорусского фронтов. За проявленный героизм, мужество и отвагу Байкена Ашимовича наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги», польским орденом Виртути Милитари – за участие в освобождении Варшавы. К слову, в боях под Варшавой Байкен Ашимов получил тяжёлое неоперабельное ранение – до конца жизни он носил осколок немецкого снаряда в ноге. За два месяца до выписки из госпиталя пришла весть о Великой Победе.

Вернувшись в мирную жизнь, наш герой прошёл трудовой путь, достойный уважения, – от рабочего, агронома и секретаря обкома партии до должностей в высшем руководстве. Он единственный из председателей Советов министров союзных республик СССР был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. Байкен Ашимов стоял во главе технического переоснащения предприятий, электрификации, механизации и автоматизации производства… Он отдавал предпочтение внедрению новых технологий, понимая, что это не просто веление времени, но и составляющая конкурентоспособности нашей страны.

Байкен Ашимович проявлял удивительную чуткость к просьбам людей. Он выступал с инициативой строительства школ, создания условий для комфортного проживания людей, к примеру, установки колонок для питьевой воды и асфальтирования дорог в посёлках. Во время его пребывания на посту Председателя Совета министров КазССР в стране, в частности в Восточно-Казахстанской области, наблюдался экономический подъём. В Усть-Каменогорске в те годы произошёл настоящий строительный бум. Темпы возведения объектов достигали такого уровня, что жильё вводилось в эксплуатацию целыми районами, возникло сразу несколько промышленных зон. Это лишь малая часть заслуг государственного и общественного деятеля.

Байкена Ашимовича отличали прагматичный ум, сильная воля, широкий кругозор, безграничная любовь к своей Родине. О нём тепло отзывался Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев: «Жизненный путь Байкена Ашимова – достойный пример честного служения своей стране, своей Родине». К 90-летнему юбилею Байкен Ашимов получил из рук Елбасы высшую награду страны – орден «Отан».

Несмотря на то, что Байкен Ашимович занимал высокий пост, его характеризовали скромное поведение, доброжелательность, простота в общении.

– Байкен Ашимович был образованным человеком, справедливым руководителем, мудрым наставником, к нему всегда можно было обратиться за советом, помощью, – поделился почётный гражданин Усть-Каменогорска, почётный автомобилист Республики Казахстан, бывший депутат Верховного Совета КазССР Замза Кырыкбаев. – Он с уважением относился к рабочему классу, со всеми здоровался за руку. И его почитали от мала до велика. Это человек с большим сердцем.

После выхода на заслуженный отдых Байкен Ашимов продолжал заниматься активной общественной деятельностью, внося свой вклад в укрепление суверенного Казахстана. В феврале 2010 года его не стало, но память о славном сыне казахского народа не померкнет.

Александра Исаева

Фото из открытых источников