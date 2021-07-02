Память

Аксакал нации Байкен Ашимов

02.07.2021
14

Именно так называли выдающегося государственного и общественного деятеля, Председателя Совета министров КазССР, Героя Социалистического Труда, фронтовика Байкена Ашимовича Ашимова. Его имя навсегда останется в памяти многих поколений казахстанцев.

Он родился в ауле Шабакбай Кокчетавского уезда Акмолинской области 28 июля 1917 года в семье крестьян. Мальчику не было и шести месяцев, когда заболел и умер отец. Как тогда было заведено, мама вышла замуж за младшего брата отца Байкена Ашимова – Кабдоллу. Именно он стал для будущего Председателя Совета министров КазССР поддержкой, опорой и мудрым наставником по жизни. К слову, жизнь Байкена Ашимовича была полна разных событий: и горестных, и счастливых, но прожил он её, достойно трудясь на благо родной страны и своего народа.

Ещё подростком покинул родной аул, чтобы выжить. Много позже в своей книге воспоминаний «Ел сенімі – ең қымбатың» Байкен Ашимов напишет: «По настоянию родителей в пятнадцатилетнем возрасте, в 1932 году, я впервые покинул отчий дом и отправился в город. По сути, бежал от голода. От моего аула до Кокшетау было 150 километров, этот путь прошёл пешком за несколько дней. Кто знает, как бы сложилась моя судьба и остался бы я в живых вообще, если бы не их решение»…  

К счастью, в Кокшетау проживали дальние родственники, которые и помогли юноше перебраться в Петропавловск. Он устроился на работу в паровозное депо, поступил в фабрично-заводское училище. После пережитого голода 800 граммов хлеба и горячая еда стали для Байкена Ашимовича настоящим спасением.

Неутомимая тяга к знаниям и целеустремлённость привели его в сельскохозяйственный техникум. Когда он учился на третьем курсе, ему предложили поработать заведующим политико-учебным отделом в районном комитете комсомола. За время работы он побывал в разных аулах и деревнях и воочию увидел все проблемы и чаяния своего народа. Спустя годы, занимая высокопоставленные должности и решая общественно важные задачи, Байкен Ашимов в первую очередь думал о людях.

Осенью 1938 года юношу призвали в армию, а за четыре дня до начала Великой Отечественной войны он демобилизовался. Судьба сохранила, не позволив в первые дни сгинуть в жерле войны, к тому же в это время в его жизни случилось важное событие. Вернувшись домой и работая учителем военной подготовки в Казгородской средней школе, он встретил свою будущую жену Бахыт, с которой они воспитали троих детей.  

Молодого парня, едва успевшего признаться в своих чувствах, отправили на фронт. Шёл 1942 год… Пройдя предподготовку, он был назначен заместителем командира роты по политчасти 87-й отдельной стрелковой бригады Северо-Западного фронта. В начале 1943 года – инструктором политотдела 76-й стрелковой Ельнинской дивизии, принимавшей участие в боях Западного и Первого Белорусского фронтов. За проявленный героизм, мужество и отвагу Байкена Ашимовича наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги», польским орденом Виртути Милитари – за участие в освобождении Варшавы. К слову, в боях под Варшавой Байкен Ашимов получил тяжёлое неоперабельное ранение – до конца жизни он носил осколок немецкого снаряда в ноге. За два месяца до выписки из госпиталя пришла весть о Великой Победе.

Вернувшись в мирную жизнь, наш герой прошёл трудовой путь, достойный уважения, – от рабочего, агронома и секретаря обкома партии до должностей в высшем руководстве. Он единственный из председателей Советов министров союзных республик СССР был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. Байкен Ашимов стоял во главе технического переоснащения предприятий, электрификации, механизации и автоматизации производства… Он отдавал предпочтение внедрению новых технологий, понимая, что это не просто веление времени, но и составляющая конкурентоспособности нашей страны.

Байкен Ашимович проявлял удивительную чуткость к просьбам людей. Он выступал с инициативой строительства школ, создания условий для комфортного проживания людей, к примеру, установки колонок для питьевой воды и асфальтирования дорог в посёлках. Во время его пребывания на посту Председателя Совета министров КазССР в стране, в частности в Восточно-Казахстанской области, наблюдался экономический подъём. В Усть-Каменогорске в те годы произошёл настоящий строительный бум. Темпы возведения объектов достигали такого уровня, что жильё вводилось в эксплуатацию целыми районами, возникло сразу несколько промышленных зон. Это лишь малая часть заслуг государственного и общественного деятеля.  

Байкена Ашимовича отличали прагматичный ум, сильная воля, широкий кругозор, безграничная любовь к своей Родине. О нём тепло отзывался Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев: «Жизненный путь Байкена Ашимова – достойный пример честного служения своей стране, своей Родине». К 90-летнему юбилею Байкен Ашимов получил из рук Елбасы высшую награду страны – орден «Отан».

Несмотря на то, что Байкен Ашимович занимал высокий пост, его характеризовали скромное поведение, доброжелательность, простота в общении.  

– Байкен Ашимович был образованным человеком, справедливым руководителем, мудрым наставником, к нему всегда можно было обратиться за советом, помощью, – поделился почётный гражданин Усть-Каменогорска, почётный автомобилист Республики Казахстан, бывший депутат Верховного Совета КазССР Замза Кырыкбаев. – Он с уважением относился к рабочему классу, со всеми здоровался за руку. И его почитали от мала до велика. Это человек с большим сердцем.

После выхода на заслуженный отдых Байкен Ашимов продолжал заниматься активной общественной деятельностью, внося свой вклад в укрепление суверенного Казахстана. В феврале 2010 года его не стало, но память о славном сыне казахского народа не померкнет.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

02.07.2021
14

Еще новости

Герои необъявленной войны 

14.02.2021

Дань уважения 

16.12.2020

Мы никогда не забудем…

19.07.2020

Невосполнимая утрата

14.07.2020
Back to top button