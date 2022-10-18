Аккредитация наблюдателей

ЦИК получила аккредитацию 43 наблюдателей от международных организаций.

На аккредитацию в Центральную избирательную комиссию были представлены кандидатуры 43 наблюдателей от международных организаций, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман сообщил о том, что Центральной избирательной комиссией был открыт институт международного наблюдения за внеочередными выборами Президента РК.

«По состоянию на 17 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел Республики Казахстан на аккредитацию представлены кандидатуры 43 наблюдателей от четырех международных организаций и одного иностранного государства», – сообщил Мухтар Ерман.

Так, от Миссии наблюдателей СНГ представлены кандидатуры шести наблюдателей, от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников – 17 наблюдателей, от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами – 13 наблюдателей, от Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств – пять наблюдателей и два наблюдателя из Грузии.

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