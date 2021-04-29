Акция поддержки

Благотворительная акция, посвящённая празднованию Дня единства народа Казахстана, прошла в Усть-Каменогорске.

В преддверии праздника дружбы, понимания и согласия члены этнокультурных объединений провели благотворительную акцию по раздаче продуктовых наборов малоимущим и многодетным семьям. Инициаторами мероприятия выступили чечено-ингушское и армянское этнокультурные объединения при поддержке Дома дружбы – центра общественного согласия.

Они навестили маму троих детей Гульден Елеудину и маму пятерых детей Даниру Маликову, поздравили их с наступающим весенним праздником, а также вручили продуктовые наборы.

– Наш этноцентр на протяжении многих лет поддерживает проведение различных благотворительных акций, – сказал активист армянского этнокультурного объединения Эрик Шахбазян. – Сегодняшнее мероприятие мы приурочили к Дню единства народа Казахстана. Пусть и дальше народ нашей страны живёт в мире и согласии.

Стоит отметить, что для Гульден и Даниры приезд гостей стал приятным сюрпризом, ведь для них очень важна поддержка.

– Уже не первый раз становлюсь участницей акции, – поделилась Гульден Елеудина. – Хочу выразить благодарность за помощь и поддержку. Для нас это значимо, ведь я одна воспитываю троих детей.

Добавим, что с начала года Дома дружбы области оказали благотворительную помощь на сумму 27 460 176 тенге. Тех, кто нуждался в помощи, обеспечили продуктами, медицинскими масками, лекарствами, а также наборами для ифтара.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева