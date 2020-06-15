Ах, лето, лето!

Учёба для школьников завершилась, начались летние каникулы. Чем можно заняться в свободное время?

Этот вопрос актуален как для родителей, так и для самих ребят. В этом году, а точнее летом, спланировать отдых – задача не простая. Из-за пандемии коронавируса проведение массовых мероприятий, а тем более отдыха в летних оздоровительных лагерях ставится под сомнение. Но если соблюдать предписанные санитарно-эпидемиологические нормы, оказывается, всё возможно.

На территории региона действуют несколько детских оздоровительных лагерей. Чтобы отдохнуть в них в этом летнем сезоне, необходимо учесть и выполнить некоторые дополнительные требования. Так, по словам главного санврача ВКО Марата Исмаилова, детские загородные лагеря будут заполняться всего на 50 процентов от проектной вместимости. Заезд в них будет осуществляться централизованно и единовременно. У каждого ребенка должны быть при себе медицинская справка по форме 086 и справка от участкового педиатра об отсутствии контактов с инфицированными COVID-19.

Важным условием является строгое соблюдение социальной дистанции в спальнях, столовых, на игровых площадках. Выезжать из лагеря в течение сезона не разрешается. Родительские дни тоже запретят, чтобы исключить завоз инфекции на территорию лагеря.

Скрасить досуг в городе тоже можно, есть полезные и занимательные варианты. Свои двери для ребят радушно распахнут профильные школы, многочисленные кружки по интересам, предлагается также посетить различные мастер-классы. Главное – соблюдать все эпидемиологические и санитарные нормы.

Валерия Копылова