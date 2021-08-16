Отдых и труд рядом идут

«Проведём каникулы с пользой!» – под таким девизом студенты Глубоковского аграрного колледжа приняли участие в различных мероприятиях, проводимых в период летних каникул.

Конечно, лето – это, прежде всего, отдых. Но пока одни юноши и девушки весело проводят время на родительские деньги, другие стремятся к финансовой независимости. Сезонная работа – это отличная возможность заработать и приобрести опыт.

Многие ребята, обучающиеся в аграрном колледже, работали с июня на очистке, озеленении населённых пунктов по программе «Жасыл ел», зарабатывая неплохие деньги на карманные расходы.

Другие устроились на весь летний период работать на предприятия социальных партнёров колледжа. Кто-то мечтает заработать себе на машину, а кто-то – помочь родителям в приобретении угля и дров на зиму.

А вот у студентов, обучающихся по специальности «Фермерское хозяйство», квалификация «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», летний отдых почти завершён. Ведь 17 августа у них начинается производственная практика на базе учебного хозяйства колледжа.

– На учебных полях поспевают зерновые культуры, а значит, пора убирать урожай, – говорит замдиректора колледжа Нина Хилькевич. – Кстати, наше учебное хозяйство одно из самых больших в области. Его площадь составляет 954 га, из них 546 га – пахотные земли.

В условиях, максимально приближенных к производственным, студенты обучаются эксплуатировать и ремонтировать автомобильную и сельскохозяйственную технику, выращивать ячмень, пшеницу, гречиху, подсолнечник. Доходы, полученные от реализации сельскохозяйственной продукции, идут на улучшение материально-технической базы колледжа, а также на материальное стимулирование студентов и педагогического коллектива. Только в этом году на премирование студентов было выделено 460 тысяч тенге.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено Глубоковским аграрным колледжем

Глубоковский район