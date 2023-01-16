Время отдыха и творчества

Несмотря на непогоду, воцарившуюся в регионе, школьники Глубоковского района интересно и с пользой провели зимние каникулы.

В школах во все дни отдыха для ребят проходили различные мероприятия и акции. Например, как рассказали в районном отделе образования, учащиеся начальных классов средней школы имени Ы. Алтынсарина посёлка Глубокое посетили «Ертіс концерт», где проходил показ театральных постановок, областной драматический театр, где смогли увидеть сказочные события.

В Винненской средней школе прошла акция «Читаем книги на зимних каникулах». После прочтения учащимся было предложено поделиться своими впечатлениями в TikTok, Instagram.

В Глубоковской районной Станции юных техников для детей провели мастер-класс «Зимняя сказка». Под руководством педагога дополнительного образования Светланы Максимовской ребята изготовили своими руками новогодние украшения из подручных материалов.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район