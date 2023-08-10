Абай со сцены с каждым говорит…

Восточно-Казахстанский областной драматический театр в честь празднования Дня Абая предложил вниманию зрителей сразу несколько оригинальных постановок о творчестве и жизни великого поэта и мыслителя.

Интерес служителей Мельпомены к богатому наследию и трагической судьбе Абая не угасает, а лишь разгорается.

В настоящее время в репертуаре театра три постановки, посвящённые человеку, который безмерно любил свой народ и помыслами, поступками, творчеством старался вести его к процветанию.

В 2009 году лауреат Государственной молодёжной премии «Дарын» Рустем Есдаулетов поставил экспериментальный спектакль «Атымды адам қойған соң» («Поскольку человеком я зовусь»). Постановка о смысле жизни и духовной чистоте человека вызвала небывалый ранее резонанс, публика республиканских и международных театральных фестивалей восприняла её очень эмоционально.

Позднее, в 2015 году, ҚР «Мәдениет қайраткері» Сламбек Жумагали на восточноказахстанских подмостках поставил драму «Замана неткен тар едің», в основу которой легла пьеса карагандинского драматурга Кенеса Жумабекова. Спектакль, повествующий о последних годах жизни казахского просветителя, звучал актуально, как и немеркнущее слово Абая.

И, наконец, в 2020 году в честь 175-летия поэта и мыслителя, когда 10 августа в республике начали отмечать как День Абая, русская труппа во главе с режиссёром-постановщиком, ҚР «Мәдениет саласының үздігі» Татьяной Баевой подарила зрителям драму «Дорога к Истине» по мотивам романа М. Ауэзова «Путь Абая».

Драма о молодом Абае, выбравшем путь бескорыстного служения и спасения народа, захватила зрителей эпическим сюжетом и философской глубиной.

На официальном YouTube канале Восточно-Казахстанского областного драматического театра https://www.youtube.com/@user-lg1vk8gi7g/videos каждый желающий может посмотреть один из предложенных спектаклей.

Дарья Шавлева