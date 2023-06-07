А это точно съедобно?

В ритме современной жизни люди всё чаще стали прибегать к услугам кафе и ресторанов быстрого питания. Однако бывают случаи, когда в некоторых из них не соблюдаются даже элементарные санитарно-эпидемиологические нормы. Это в свою очередь приводит к массовым пищевым отравлениям.

Как отметил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Галымбек Алин, риск отравиться некачественными продуктами значительно возрастает в летний период. В первую очередь это связано с повышением температурного фона и несоблюдением правил хранения пищевой продукции. К наиболее скоропортящимся продуктам, употребление которых может привести к отравлениям, относятся молочные продукты, яйца, особенно сырые, мясные блюда, корнеплоды и зелень, блюда с сырой рыбой, кондитерские изделия с кремом, домашние консервы и соления, маринады, грибы, продукты, требующие хранения в холоде, и те, у которых нарушены целостность упаковки и сроков хранения. Поэтому необходимо обращать внимание на качество пищевых продуктов, и если оно вызывает сомнения, то лучше их не покупать.

Также к отравлению могут привести нарушения правил обработки, несоблюдение технологии приготовления блюд, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, а также нарушения правил личной гигиены работниками предприятий общественного питания.

– С начала этого года было проверено 30 объектов общепита, на 26 из них выявлены нарушения. В результате было наложено 32 штрафа на сумму свыше трёх миллионов тенге, – сказал Галымбек Алин. – Также проведено 29 внеплановых проверок, девять жалоб подтвердились. За это было предусмотрено административное наказание.

Как отметил спикер, в основном нарушения касаются отсутствия товаросопроводительных документов, медицинских книжек у работников, неэффективной работы вентиляционной системы, отсутствия производственного контроля. Что касается последнего, то, учитывая, что на сегодняшний день действует мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса, проведение производственного контроля (самоконтроля) является обязательным условием. Таким образом, субъект предпринимательства защищает клиентов от нежелательных последствий для здоровья и может обезопасить себя от возможных взысканий. Программа производственного контроля включает в себя определённый объём лабораторных исследований, которые необходимо проводить на регулярной основе.

Во время проведения массовых общественных мероприятий организациям общественного питания рекомендуется обеспечить дополнительный лабораторный контроль за качеством и безопасностью приготовленных блюд.

Напомним, полный комплекс профилактических мероприятий на предприятиях общественного питания, проведение которых необходимо для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, регламентирован соответствующими санитарными правилами.

В прошлом году в регионе не было зарегистрировано случаев массовых пищевых отравлений. За пять месяцев 2023 года зарегистрирован один случай пищевой токсикоинфекции, в результате чего пострадали семь человек.

Восемнадцатого мая в Усть-Каменогорское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля поступили экстренные сообщения об отравлении. После проведённого эпидемиологического расследования было установлено, что все случаи связаны с употреблением шаурмы, приобретённой в одном из киосков фаст-фуда.

– Как выяснилось, объект работал без разрешительных документов, отсутствовали медосмотр у персонала, документы, подтверждающие качество продукции, дезинфицирующие средства и другое, – пояснила руководитель Усть-Каменогорского городского управления санэпидконтроля Салтанат Базарханова. – В отношении нарушителя были составлены два протокола об административном правонарушении в соответствии со статьями 425 ч. 2 и 463 ч. 1. Материалы дела находятся на рассмотрении специализированного суда Усть-Каменогорска.

Салтанат Базарханова напомнила, в случае, если клиент заметит на объекте общественного питания нарушение, он может обратиться в профильное управление. К обращению должны быть прикреплены документы, которые содержат основания для проведения внеплановой проверки.

Татьяна Кравченко