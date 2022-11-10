«А ещё я танцую…»

Урджарец Баглан Манабаев всю жизнь провёл в инвалидной коляске. Да только не в его характере сидеть дома и предаваться унынию, жалея себя и жалуясь на судьбу. Наоборот, 24-летний парень танцует, тренирует молодёжь с особыми потребностями по одному из паралимпийских видов спорта. А год назад, выиграв грант по государственной программе, открыл в Урджаре фотосалон, который сегодня пользуется в районном центре популярностью.

Баглан – старший сын в семье. У него есть два младших брата, всех троих связывает крепкая дружба и взаимовыручка. Так, средний брат Азамат – верный помощник старшему. Сейчас, когда Баглану трудно управиться с заказами в фотосалоне, 9-классник Азамат, закончив уроки в школе, спешит на выручку.

– Он уже сейчас фотографирует намного лучше меня. А когда вырастет – будет профессионалом фотодела, – гордится братом Баглан Манабаев.

Сам же он выбрал профессию фотографа ещё в школьном возрасте. В детстве мальчик проходил курс реабилитации в Урджарском центре социального обслуживания детей, куда приходили для проведения уроков и педагоги средней школы им. Турлыханова.

Именно тогда, будучи школьником, Баглан впервые взял в руки фотоаппарат и стал снимать. Сначала это были обычные любительские снимки – друзья, учителя, семья, родственники. Потом фотографировал природу, людей, что встречались ему на пути. Тогда он даже не подозревал, что эти навыки помогут выбрать свой путь в профессии. Это было лишь одним из увлечений активного парня, который не мог обходиться без дела.

СВОЁ ДЕЛО

Год назад он пришёл к тому, чтобы увлечение юности сделать делом своей жизни.

– Я понимал, что без специального профессионального образования вряд ли трудоустроюсь. Да и кто рискнёт взять на работу инвалида первой группы? Поэтому нужно было искать свой путь, возможность самостоятельно зарабатывать, помогать маме и папе вырастить младших братьев. Тогда и подумал о фотографии. Конечно, обслуживать праздники и свадьбы я не могу, а вот работать в фотосалоне – без особых проблем. Так родился мой бизнес-план, – поделился Баглан Манабаев.

В 2021 году он окончил курсы по основам предпринимательства и подал заявку на участие в конкурсе грантов по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». Его проект по открытию фотосалона в селе Урджар выиграл грант в размере 575 тыс. тенге (200 МРП).

Эти средства пошли на приобретение необходимого оборудования: принтера для распечатки фотографий, хорошего фотоаппарата и другой вспомогательной аппаратуры. Как только всё было закуплено, начинающий фотограф-предприниматель взял в аренду подходящее помещение и открыл фотосалон.

Сегодня его салон пользуется популярностью среди жителей районного центра, и Баглан Манабаев уже подумывает о расширении своего маленького дела. Тем более что помощник подрастает.

ТАНЦЫ В КОЛЯСКЕ

Однако герой нашего очерка не только талантливый фотограф и предприниматель. Баглану интересно всё. Так, окончив школу и понимая, что уехать из дома учиться без помощи родных у него не получится, молодой человек увлёкся… танцами.

Под руководством педагога школы танцев в Урджаре Рысхан Джанкушуковой он подготовил номер для концерта в районном Доме культуры. А потом наставница рассказала, что танцами можно заниматься профессионально и участвовать в чемпионатах. И он рискнул.

…На дворе был 2014 год, Баглан был юн и не боялся никаких экспериментов. Наоборот, рвался на каждую репетицию, ждал, когда наступит время для тренировок.

Тем более что для их необычной пары нашёлся замечательный хореограф – Наталья Анистратова. Она с удовольствием начала заниматься с Багланом и его партнёршей бальными и спортивными танцами.

– Поначалу боялся выходить на сцену. А потом, увидев, как многие другие люди с ограниченными возможностями, такие как я, набираются смелости и танцуют, тоже решился. И никогда об этом не пожалел, – признаётся наш герой.

Занимаясь спортивными и бальными танцами, талантливый исполнитель полюбил и зажигательные танцы латиноамериканской программы – самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль, джайв, и классическую европейскую – вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп.

Упорный труд вскоре дал свои результаты. Баглан Манабаев не только освоил основные движения в танцах на коляске и в стиле комби (танцор на коляске и обычный танцор), но и стал делать определённые успехи. Вместе с партнёршей он участвует в конкурсах и чемпионатах, и сегодня уже достиг уровня кандидата в мастера спорта.

– Помню, когда мы получили первую золотую медаль, я понял, что не зря старался. А ещё я теперь точно знаю, что не стоит недооценивать себя и свои силы. Надо решиться и много

трудиться, и тогда всё получится. Благодаря танцам я побывал во всех городах Казахстана, а ещё в Санкт-Петербурге, городах Германии и США. Разве обычный парень из района, да ещё и ограниченный в движениях, мог бы об этом мечтать? – говорит Баглан Манабаев.

Но сейчас занятия в стиле комбо завершились – партнёрша Баглана переехала в Семей, чтобы получить профессию. Но он не унывает, а усиленно занимается теперь уже в одиночку. Благо, есть и такие стили в спортивных танцах в коляске. Уже в следующем месяце он планирует принять участие в чемпионате, который состоится в Кызылорде.

ДРЕВНЯЯ ИГРА

Удивительно, но на этом круг интересов нашего героя не ограничивается. Буквально на днях он собрал команду ребят с ограниченными возможностями и стал их тренером по паралимпийскому виду спорта – бочче. Кстати, играть в бочче можно всей семьёй, в том числе пожилым людям.

Эта игра была придумана ещё в Древнем Египте и пользовалась большой популярностью среди правителей этого государства. Позже её переняли римляне и даже стали устраивать особые турниры, игра распространилась по всей Европе. Сегодня бочче наиболее популярна во Франции. Здесь в неё играют в основном пожилые люди городскими командами. Паралимпийским видом спорта бочче признали в 1984 году.

Баглан Манабаев решил приобщить к этой древней, но увлекательной игре ребят с инвалидностью из своего района. Всего неделю, как он тренирует команду, но начинающим спортсменам очень нравится игра, напоминающая боулинг, только мяч здесь применяется обтянутый кожей.

– Польза таких занятий для тех, кому поставлен диагноз «детский церебральный паралич», очевидна. В результате постоянных упражнений по толканию мяча становится более гибким позвоночник. Также бочче помогает развить у таких детей и подростков интеллект, концентрацию и точность двигательных реакций, моторику и пространственное мышление. Ну и способность мыслить стратегически, – отметил молодой тренер.

В свои 24 года Баглан полон новых планов. Он знает, что сидя дома, закрывшись от мира и людей, он лишь погубит сам себя. Да и родным прибавится хлопот. Преодолевая себя изо дня в день, он идёт к новым целям, к новым вершинам. И глядя, как увлечённо он рассказывает обо всём, что окружает и привлекает его в жизни, не возникает ни тени сомнения, что всё ему по плечу.

Екатерина Гуляева

Фото из архива Баглана Манабаева

Урджарский район