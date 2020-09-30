Каждый найдет занятие по душе

Яркими талантами обладают подопечные Усть-Каменогорского центра специальных социальных услуг.

В учреждении, которое действует с 2001 года, проходит немало мероприятий, и все они направлены на развитие творческих способностей людей золотого возраста.

На сегодняшний день здесь проживают 107 человек, половина из них – женщины. Обслуживанием этих людей, многие из которых нуждаются в серьёзном лечении и постоянном уходе, занимаются 95 специалистов – медиков, соцработников, поваров, уборщиц.

– Положительный результат от встречи с прекрасным – налицо, – говорит заместитель директора Усть-Каменогорского центра специальных социальных услуг Айгуль Нурахметова. – Для многих из получателей услуг, которым всю жизнь не хватало времени на увлечения из-за работы и семейных забот, – это шанс реализовать свои мечты. Неудивительно, что в зрелые годы они начали рисовать, петь, вязать, сочинять стихи, танцевать, отрабатывать навыки работы с компьютером и т. д.

Счастливые глаза и улыбки ветеранов – лучшее подтверждение, что качественный досуг – залог успеха и позитивного настроения на весь день.

По словам подопечных дома престарелых, творчество – это отдушина, способ выразить себя и свои чувства. Это отличная возможность снять напряжение и развеять

грусть.

К примеру, Лидия Астафьева рисует картины и увлекается поэзией. Инвалид второй группы Олег Некрасов также обожает живопись, и ещё он мастерски выжигает по дереву. Вязанием занимаются Наталья Царапкина, Любовь Субботина, Раиса Дмитриева, Вера Ушакова и другие женщины. Певческий дар обнаружился здесь у многих благодаря самодеятельной вокальной группе «Солнечные голоса».

Недавно получатели социальных услуг открыли для себя новый вид трудотерапии – искусство квилинга. Техника бумагокручения особенно пришлась по сердцу Тамаре Смолиной и Марии Байдышевой.

– Этот вид рукоделия возник в Европе в конце XIV века, – отметила Айгуль Нурахметова. – Так монахи в бедных церквях создавали медальоны, обрамление для икон и обложки для книг, закручивая на кончике пера бумагу с позолоченными краями. Особую популярность получил квиллинг в Корее, где мастера буквально плетут тончайшее кружево из бумаги.

Помимо эстетического эффекта важное значение для постояльцев учреждения имеет развитие мелкой моторики, а значит, и мыслительных процессов, воображения, памяти.

– Невозможно представить современное общество без компьютера и Интернета, – добавила Айгуль Нурахметова. – В нашем центре не оставили без внимания этот вопрос и предприняли всё возможное, чтобы обеспечить получателей услуг доступом к информационным ресурсам. Мы научили опекаемых базовым правилам работы в интернете, с мобильными данными через их телефоны и планшеты. Организовали мини-группы по интересам и провели ознакомительные занятия.

В итоге кто-то заинтересовался социальными сетями, другие – программой Skype для общения с родственниками и друзьями, а некоторым нравится смотреть фильмы и слушать музыку. Благо библиотека центра оснащена всей необходимой техникой для обучения и пользования ей в дальнейшем.

Ева Ким