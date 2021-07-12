Звучали песни и кюи

Областная детско-юношеская библиотека провела под открытым небом мероприятие «Құдірет бар домбыра ішегінде», приуроченное к Национальному дню домбры.

Один из почётных гостей мероприятия, музыкальный руководитель вокально-инструментальной группы «Әлем сазы» Мирас Тореханулы поздравил собравшихся с праздником и подробно рассказал о могущественной силе домбры. Также он исполнил знаменитый кюй Курмангазы «Адай».

В рамках концерта юная талантливая певица Талшын Талаптанова исполнила для публики песню Биржан сала Кожагулулы «Жонып алды», а обладательница Гран-при международных и республиканских певческих конкурсов Малика Сайранбек – известную песню «Домбырасыз ән қайда?». Украсили программу и выступления Айбека Мырзабека и Асета Мошанова, исполнивших песню «Мен қазақпын» и кюй «Балбырауын».

Поздравляя гостей с Национальным днём домбры, член молодёжного крыла Jas Otan при партии Nur Otan Айдана Жанболаткызы поблагодарила коллектив библиотеки за организацию интересного мероприятия.

Кроме того, во дворе библиотеки вниманию читателей была представлена книжная выставка, посвящённая искусству игры на домбре.

В завершение все выступившие артисты были награждены благодарственными письмами от имени администрации библиотеки.

Ания Есмухамет

Фото Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки