«Золотой фонд» университета 

Более 30 лет назад в одном из первых вузов Казахстана – Усть-Каменогорском строительно-дорожном институте (ныне ВКГТУ им. Д. Серикбаева) – был создан Совет ветеранов. До сих пор члены совета принимают активное участие не только в жизни университета, но и региона.

В разные годы в вузе трудилось более 60 участников Великой Отечественной войны. Среди них Анатолий Болотин – начальник второго отдела, который в те далёкие годы возглавил совет. Ему на смену пришёл участник войны преподаватель математики Радий Бирбраер, передавший на последующее десятилетие руководство ветерану войны – преподавателю физики Виктору Муравьеву. Ветеранская организация вуза была создана по инициативе Лилии Столяровой и работала под её непосредственным руководством.

Все члены Совета ветеранов одновременно являлись членами Совета по гуманитарному образованию студентов. Организовывались встречи, беседы, круглые столы, кураторские часы и конференции, где студенты из первых уст узнавали о тяготах военных лет, подвигах, которые совершали их преподаватели в годы войны. Много бесед проводилось и об истории института. Незабываемыми были встречи с И. Ф. Казанцевым, Г. В. Одинцовым,

И. А. Лесниковым, И. Т. Зуевым, В. И. Лазаревым, В. Г. Муравьевым и другими ветеранами. Позже к этой работе подключились труженики тыла (а их в разное время трудилось более 80 человек) Н. Д. Плахотин, Р. З. Зеленская и Э. Г. Коковина, которая пришла на смену

В. Г. Муравьеву и возглавляла Совет ветеранов десять лет.

ПАТРИОТИЗМ НА ДЕЛЕ

В 2014 году на отчётно-выборном собрании ветеранской организации председателем избрали Любовь Спиридоновну Сергиенко, выпускницу УК СДИ, ветерана университета, доцента кафедры «БЖД и охрана труда», которая с 1976 года до настоящего времени работает в стенах университета с ветеранами и студентами.

– В нашей ветеранской организации более 300 человек, – говорит Любовь Спиридоновна. – Среди них участник Великой Отечественной войны Гавриил Васильевич Одинцов. Один участник трудового фронта в годы войны Виктор Степанович Чернявский и 21 труженик тыла. Шесть лет, с момента моего избрания, Совет ветеранов университета, а это 12 активистов, работает по трём основным направлениям – помощь ветеранам, патриотическое воспитание студентов, увековечение памяти ушедших из жизни ветеранов. Решение этих задач в повседневной жизни и есть предназначение первичной ветеранской организации. Создаются, меняются и уходят в историю кодексы законов, изживают себя, отмирают и возникают новые традиции, но духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, зафиксированные ещё в древних заповедях, пережили века и трансформировались в новые нравственные нормы, стержнем которых остаются любовь к Родине, своему народу. Патриотами не рождаются, ими становятся. Вот и мы воспитываем молодёжь на примерах патриотизма. Воспитание молодёжи, от которой зависит будущее нашей страны, всегда должно стоять на первом месте.

Рассказывая об этом, председатель привела много положительных примеров. Это в первую очередь встречи тружеников тыла Р. З. Зеленской, О. К. Кабидулина, Л. А. Линевой со студентами, учащимися и школьниками. Они рассказывали о вкладе в Победу, которую вносили дети, старики, женщины, все, кто обеспечивал фронт оружием, одеждой, продуктами, о тех маленьких героях, которые, собирая колоски на полях, верили, что помогают фронту, приближают Победу. Труженик тыла Л. А. Линева много рассказывала о работе эвакуированных промышленных предприятий, о вкладе геологов региона в Победу.

СВОЙ МУЗЕЙ

Встречи проходили в школах города и в кабинете Совета ветеранов, который оформлен как небольшой музей. Здесь бережно хранится история: фотоальбом встреч ветеранов, книги, изданные в честь Дня Победы, альбом совета, в котором отображена его история, фотоальбом участников ВОВ. Есть альбом праздничных мероприятий, где собраны фотографии ветеранов на концертах и фестивалях. Есть и видеоархив – красочные диски с записями выступлений творческого коллектива на фестивалях города.

В ходе бесед с молодёжью ветеранами всегда уделяется внимание истории вуза, города, республики, культуре и обычаям. Особо здесь дорожат юбилейными книгами вуза, исторической Книгой почёта, книгами авторов-ветеранов университета: Ж. Д. Назбиева, Е. И. Григорьева, А. Г. Гольцева, сборниками стихов поэтов-ветеранов университета А. Лукича и В. С. Аксёнова. За свою работу Совет ветеранов университета награждён многочисленными грамотами, дипломами, благодарственными письмами.

ПУБЛИКАЦИИ

В кабинете Совета ветеранов оформлены папки с подшивкой статей об участниках войны и ветеранах университета, опубликованных в разное время в городских и областных

изданиях.

Воспоминания ветеранов позже вошли в книгу «Они сражались за Родину» автора-составителя Л. С. Сергиенко. Эту книгу вручили всем участникам войны и труженикам тыла на праздничном мероприятии. При её подготовке была проведена большая поисковая работа, изучались архивы университета, газеты «За знание», Всероссийский архив «Подвиг народа». В этой кропотливой работе приняли непосредственное участие ветераны С. З. Исюмбаева, В. Д. Клименко, Г. А. Вон.

На сайте ВКГТУ создана страничка Совета ветеранов. Здесь отображается вся работа ветеранской организации. Сайт имеет несколько разделов, начиная от истории университета, перечня ректоров, первых преподавателей, участников Великой Отечественной войны и воинов, исполнявших интернациональный долг, заканчивая новостями из жизни вуза – спортивных достижений, праздников и смотров художественной самодеятельности.

ТВОРЧЕСТВО

Ветераны решили, что одним из самых главных способов патриотического воспитания, кроме встреч, бесед, публикаций, является творчество. Для участия в смотрах самодеятельности и праздничных концертах привлекаются студенты и школьники. Сценарии мероприятий тщательно продумываются, коллективно обсуждаются. В них обязательно включаются стихотворения поэтов-ветеранов университета. Например труженика тыла В. С. Аксёнова, ветерана университета к.ф.м.н. А. Л. Плотникова (А. Лукич).

Всегда на праздничных мероприятиях звучат стихи на государственном языке, написанные ветераном Б. А. Жуманазар. Многие песни («Солнечный круг», «Край родной», «Забота у нас такая», «Гимн ВКГТУ» и др.) исполняются на двух языках, текст на казахском написан Б. А Жуманазар. Одним из самых запоминающихся стал концерт, посвященный 60-летию университета.

– Для концертных выступлений у творческих коллективов есть красивые костюмы. К юбилею Победы мы купили новые концертные платья, которые так молодят наших участников хора. В его составе – труженики тыла, которым больше 80 лет, – говорит председатель Совета ветеранов. – Они молодеют не только внешне, но и душой! Все с радостью и нетерпением ждут встреч и репетиций. Главная ценность таких встреч – общение.

Во время карантина Совет ветеранов работал вплотную с руководством университета, управлением по социально-воспитательной работе и гражданскому развитию, с профкомом университета дистанционно. По составленным спискам, в которые вошли более 40 одиноко проживающих и социально незащищенных ветеранов университета, работники управления доставляли продуктовые наборы. В этом помогли волонтёры управления. Подготовлены списки из 249 ветеранов, которым вручат денежные премии в честь Дня пожилых людей.

Книга «Всё для фронта, всё для Победы» есть у каждого ветерана войны и труженика тыла, работавших в университете. «Эта книга воспоминаний ветеранов-тыловиков о тех нелегких годах ещё раз подтверждает, какие замечательные люди стояли у истоков развития университета. Они заложили фундаментальную основу глубокой порядочности, высокой нравственности, уважительного и доброжелательного отношения к своим коллегам и студентам. Они научили нас сопереживать и поддерживать друг друга в сложных жизненных ситуациях», – пишет в отзыве на книгу доктор экономических наук Ю. В. Баталов, который четырнадцать лет являлся ректором вуза.

– Молодое поколение должно знать, что война стала эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в Победу, – говорит Л. Сергиенко. – Нужно, чтобы все помнили, передавали из поколения в поколение память о героях этой войны. Нельзя, чтобы с последним ушедшим из этой жизни фронтовиком, тружеником тыла оборвалась память о том подвиге, который они совершили.

Ева Ким

Из личного архива Совета ветеранов