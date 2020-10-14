Золотая лихорадка 

Аграрии Аягозского района вынуждены защищать свои сельхозугодья не только от насекомых-вредителей, но и от недобросовестных старателей.

Частные старатели, получившие разрешение на золотодобычу на территории Актогайского месторождения, наносят вред не только сельскому хозяйству, но и экологической обстановке. Они используют опасное для окружающей среды промывочное оснащение на золотоносных ручьях и реках и, естественно, не занимаются рекультивацией участков, чем существенно подрывают экологию конкретных территорий.

К слову, деятельность частных золотоискателей разрешена на законодательном уровне. Два года назад вступил в силу обновлённый Кодекс «О недрах и недропользовании», согласно которому был введён новый вид недропользования – старательство. На территории Восточного Казахстана лицензии могут получить все желающие, зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели.

По официальным данным, содержание золота в песках ручьёв и рек Аягозского района в разных местах колеблется от 1,1 до 7 граммов на квадратный метр. При этом каждому старателю разрешено изымать не более 50 кг драгоценного металла в год.

Бурное развитие промышленной золотодобычи на Актогайском месторождении вызвало приток желающих обогатиться. Добывать золото приезжают жители практически из всех регионов Казахстана.

По словам акима Сарыаркинского сельского округа Талгата Тайкенова, всё бы ничего, но чёрные копатели стали вредить сельхозугодьям. Так, в июне этого года глава КХ «Жасулан» Биржан Туякбаев пожаловался на то, что старатели проводят раскопки на полях, принадлежащих его крестьянскому хозяйству.

– У нас есть ответственная золотодобывающая компания, которая ведёт свою деятельность в соответствии с нормами и требованиями закона, несёт социальную ответственность, – поясняет Талгат Тайкенов. – В то же время существуют факты нарушения законодательства. Выдача лицензий на разведку запасов золота для частных компаний была правильной мерой, чтобы люди изыскивали запасы и потом их добывали по законодательству. Но механизм работает плохо, мы наблюдаем массовые нарушения. Необходимо ужесточить законодательство для борьбы с экологическими нарушениями, а также загрязнением водных объектов.

Аягозские аграрии ещё в прошлом году обнаружили на своих сельхозугодьях раскопки, не связанные с их деятельностью. Кто-то из старателей даже привёз сюда юрту, тяжёлую технику, оборудование, производящее электроэнергию.

– Пробу на добычу золота старатели берут таким образом: подъезжает экскаватор, ковшом зачерпывает землю и проверяют её на наличие золота. И таких вот воронок на наших полях очень много – вся округа в них. Незаконная добыча, нанесённый природе вред – за всё это виновные должны нести ответственность, – говорит Биржан Туякбаев.

Власти намерены бороться с недобросовестными старателями. Для этих целей районным отделом полиции организованы специальные рейды. Но пока, к сожалению, силы неравны.

Аида Жумекенова

Аягозский район