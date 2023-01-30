Папа – может!

Восемнадцатое января житель Алтая Серик Акимбаев запомнит на всю жизнь – в этот день он вновь стал отцом и впервые оказывал вместе с медиками помощь супруге при родах в домашних условиях…

Серик – хотя и является отцом со стажем, даже не предполагал, что способен принять роды. По показаниям врачей, ребёнок должен был появиться на свет в период с девятого по 19 января.

– Я предложил жене заранее лечь в больницу, ещё и пошутил: «А то дома придётся рожать», – рассказывает Серик. – Но Ляззат (имя супруги) не захотела, решив, что с начала схваток до самих родов успеет доехать до больницы. Кто бы мог предположить, что всё так получится?!

Около четырёх часов утра 18 января у жены начались схватки. Серик поспешил вызвать скорую помощь. Описав оператору ситуацию, взволнованный муж сбросил звонок. Но опытная диспетчер станции скорой помощи Зарина Жайсанбаева вновь перезвонила мужчине, применив метод «удержания звонка». Она объяснила, что останется на связи до тех пор, пока бригада скорой помощи не зайдёт в квартиру.

– Огромное спасибо диспетчеру, – отметил Серик. – Её спокойный голос, чёткие указания помогли мне собраться. На тот момент я, конечно, не до конца осознавал происходящее, был в шоковом состоянии, но делал всё, как она говорила. Доверился профессионалу. Диспетчер по телефону консультировала, как жене нужно правильно дышать, что мне следует сделать, чтобы принять ребёнка, который вот-вот должен был родиться.

Спустя десять минут после вызова прибыла бригада скорой помощи – два фельдшера Александр Тиде и Алёна Жесткая. Как только медики поднялись в квартиру, процесс оказался под контролем специалистов.

Роды прошли стремительно, но благополучно. На свет родился здоровый мальчик весом 3200 граммов. Маму и новорождённого, которого назвали Ерлан, сразу же отправили в родильный дом. Сейчас они уже дома, чувствуют себя хорошо.

– Благодарны врачам скорой и диспетчеру за помощь и поддержку, – подчеркнул Серик Акимбаев. – Мы не планировали совместные роды. Так сложились обстоятельства. Главное, что с супругой и малышом всё хорошо. Советую всем будущим отцам хотя бы один раз пройти консультацию у врачей, как правильно помогать при родах. В жизни всякое случается, по себе знаю.

Отметим, что метод «удержания звонка» в Восточно-Казахстанской области применяется медиками уже четвёртый год и даёт положительные результаты.

– Алгоритм действий расписан по 12 чрезвычайным ситуациям, при которых диспетчер обязан удержать звонок, – рассказала заместитель главного врача областной станции скорой медицинской помощи Гульнар Текеманова. – В их числе – остановка дыхания или сердца, кровотечение, утопление, судороги или даже внезапные роды. Порой счёт идёт на секунды, пока едет скорая, консультацию проводит диспетчер. Главное – не паниковать и внимательно выполнять все инструкции.

Отметим, за прошедшие три месяца благодаря рекомендациям оператора скорой помощи успешно состоялись два случая родов в домашних условиях.

Александра Исаева

Фото из архива семьи Акимбаевых

Район Алтай