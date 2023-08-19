Когда уйдём со школьного двора?

В каких условиях приходится получать знания ученикам школы-гимназии «Шаңырақ» в Риддере, и что будет дальше?

Ситуация такова, что учащиеся школы-гимназии «Шаңырақ» в Риддере ютятся в двух корпусах, построенных ещё в прошлом веке. Одно из зданий является бывшим Домом пионеров, совсем не предназначенным для школьных уроков. Скоро этот «памятник истории» отпразднует своё 90-летие.

В помещении 1936 года постройки учатся ребята начальных классов, долгие годы здесь не проводился капитальный ремонт. Под столовую приспособили два небольших класса. С нового учебного года все учащиеся 1–4 классов будут питаться бесплатно. Однако в существующих условиях школы – это невозможно. Столовая не сможет принять такой поток детей.

Нет здесь и предметных кабинетов, жалуются учителя. Зимой холодно. Да так, что родители приносят из дома обогреватели, чтобы дети не замёрзли.

Второй корпус возвели в 1958 году. Здесь учатся школьники с 5 по 11 классы. Недавно разобрали ту самую аварийную пристройку, которая когда-то использовалась в качестве спортзала. В 2008 году, по словам местных жителей, её крыша обвалилась, и детей перевели в один корпус. Затем вернули из-за нехватки мест. Однако обветшалое здание с оштукатуренными стенами, деревянным полом и постоянно протекающей крышей – не соответствует единственной в городе гимназии с государственным языком обучения.

Сейчас здесь учатся около 600 школьников. Чтобы попасть из одного корпуса в другой, детям приходится пересекать два перекрестка, что уже опасно.

По словам родителей, учиться в новой школе – мечта многих шаныраковцев.

– Здесь учились мои дети, сейчас привожу сюда внуков. Надеюсь, хотя бы им доведётся обучаться в современной красивой школе, – поделилась переживаниями бабушка одного из учеников Гульбану Нургалиева.

– Здание старое. Постоянно что-то ремонтируем. Каждый год здесь ведутся работы, – рассказал сотрудник школы Раджан Жакитов.

Пока в регионе рассматривается вариант переезда «Шаңырақа» со всем контингентом и коллективом под одну крышу со школой №11. Сейчас здание обследуют специалисты, и станет ясно, какой ремонт ему нужен.

– Компания проводит обход, сделает замеры и отметки, по результатам которых будут даны выводы и рекомендации, по которым заказчик (Управление образования ВКО) сможет в последующем производить строительно-монтажные работы. Это частная компания, она имеет соответствующую аккредитацию, – пояснил главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции УГАСК ВКО Алдияр Темирбеков.

А пока ребятам придётся потерпеть… Надеемся, что власти с вниманием отнесутся к чаяниям школьников и родителей.

Меруерт Бахтиярова

Фото Армана Шектыбаева