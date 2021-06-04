Школьники из Аягозского района удачно выступили на областном слёте туристских экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Қазақстан».

Областной слёт проходил в дистанционном формате в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». В мероприятии, направленном на активизацию туристской деятельности экспедиционных отрядов, приняли участие учащиеся 6–10 классов общеобразовательных школ, внешкольных организаций дополнительного образования – победители внутришкольных и районных/городских отборочных этапов.

Учащиеся школ Аягозского района состязались в трёх номинациях: «Бардовские песни» – музыкальный конкурс, «Знатоки туризма» – конкурс на знание туристических узлов и их связывание, «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в походе» – конкурс видеороликов, демонстрирующих знание правил оказания доврачебной помощи пострадавшим в походе.

По результатам слёта второе место в номинации «Бардовские песни» заняла учащаяся средней общеобразовательной школы № 1 Еркежан Кадылханова. Учащиеся смешанной общеобразовательной средней школы № 4 Арман Амангали и Сункар Абдулаханов завоевали третье место в номинации «Знатоки туризма». Девятиклассницы смешанной общеобразовательной средней школы № 4 Дильназ Кажиева и Улжан Кусманова заняли третье место в номинации «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в походе».

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Аягозский район