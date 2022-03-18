Знаменитый и таинственный Гребенщиков

В этом году исполняется 140 лет со дня рождения известного писателя-земляка Георгия Гребенщикова.

Следует отметить, что в русской дореволюционной литературе казахской теме уделялось значительное внимание со стороны казахстанских русских писателей, не говоря уже о не казахстанских русских писателях, таких как В. Даль, М. Пришвин. Антон Семёнович Сорокин, драматург и прозаик, родившийся в Павлодаре и скончавшийся в Москве, с гордостью писал в одном из своих писем: «Моя заслуга в том, что 25 лет работая в Сибири, первый создал художественную литературу и показал русскому читателю душу казахского народа».

В числе тех, кто немало писал о жизни кочевников, казахов, наш земляк, писатель Георгий Гребенщиков. Родился он в 1882 году в селе Каменевка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. В этом году исполняется 140 лет со дня его рождения.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К МАСТЕРСТВУ

Георгий Гребенщиков родился в многодетной бедной семье. Ему так и не удалось получить начальное образование, так как отец забрал его из четвёртого класса училища с собой на лесозаготовки. В тот год он отправился в Семипалатинск вместе с отцом, который занимался извозом. С 12 лет мальчик работал в городе мойщиком посуды, санитаром, трудился в аптеке.

В 1898 году отец отвёз его в лесничество в Шемонаихе и сделал помощником лесника. В этом месте он впервые прочитал «Записки охотника» Ивана Тургенева и с того момента начал по-другому смотреть на окружающую его природу.

Затем будущий писатель стал писарем у мирового судьи, письмоводителем у нотариуса в Семипалатинске, где в 1903 году самостоятельно получил определённые знания по литературе и истории, приобрёл навыки литературного труда, добился некоторой независимости.

Первые литературные труды Гребенщикова стали появляться в 1904-1905 годах. В газете «Семипалатинский листок» под псевдонимом «Крестьянин Г.» публиковались его первые произведения: рассказы, очерки, стихи. А в апреле 1906 года вышла в свет первая книга писателя «Отголоски сибирских окраин».

Осенью 1909 года выдающийся общественный деятель Григорий Потанин пригласил Георгия Дмитриевича на должность ответственного секретаря журнала «Молодая Сибирь», который издавался под его руководством в Томске. Важнейшим событием в жизни Г. Д. Гребенщикова в 1910-1911 годы стало членство в Русском географическом обществе изучения Сибири, созданном с целью изучения этнографии и быта местных жителей, и поездки на Алтай, пишет восточноказахстанский краевед В. Черных в одной из своих статей (Всё написано крепко: наши знаменитые земли. «Рудный Алтай», от 9 декабря 1971 г.).

С 1911 года он начинает публиковать статьи и доклады о путешествиях на Алтай. Вскоре эти историко-этнографические очерки были опубликованы как отдельные книги. По рекомендации Г. Потанина в 1912 году Г. Гребенщиков становится редактором газеты «Жизнь Алтая», выходящей в Барнауле. В этой должности он показал себя как деловой организатор, блестящий журналист и продолжал совершенствовать своё писательское мастерство.

ХАНСТВО ГРЕБЕНЩИКОВА

Как этнограф, фольклорист Георгий Гребенщиков много изучал историю и культуру степей, хорошо знал язык, обычаи казахского народа. Перевёл на русский язык поэму талантливого польского поэта Г. Зелинского «Киргиз» (1910 г.). Написал пьесу о казахском ауле «Джаксы джигит» (1907 г.), повесть «Ханство Батырбека» (1912 г.), а также множество рассказов и очерков, таких как «Болекей ульген», «Степные вороны», «На Иртыше», «Кызыл-Тас», «В тиши степей» и т. д.

О пьесе «Джаксы джигит» высказался известный литературовед Сауытбек Абдрахманов: «…таким образом, Георгий Гребенщиков является первым писателем, написавшим пьесу из жизни казахов, основателем казахстанской драматургии. Казахская драматургия родилась чуть позже, когда в 1917 году была написана трагедия «Еңлік-Кебек» Мухтара Ауэзова» (Абдрахманов С., Әдебиет әлемі, Астана, «Фолиант», 2018 г. 387 с.).

В свою очередь повесть «Ханство Батырбека» в некотором роде является летописным произведением. Так как есть сведения о том, что Г. Д. Гребенщиков якобы был потомком хана-кочевника по имени Тарухан. В своём автобиографическом произведении автор пишет: «…мой прадед был калмык, захваченный русскими охотниками в верховьях реки Бии вместе с целым табуном лошадей и в качестве пленника доставленный в Сузунский завод Кузнецкого уезда. Ему было тогда не более 10 лет, его взял какой-то добродетельный рудокоп, крестил, выучил языку, записал в сословие рудокопов, усыновил, а потом и женил на русской девушке. Фамилию нашу мой прадед получил, видимо, от своего приёмного отца, а тот, по предположению деда, был сыном гребенщика, мастера гребней, пришедшего в Сибирь со староверами. Отсюда и моя длинная, царапающая фамилия».

Следовательно, одна из главных причин близости Гребенщикова к самой жизни кочевников связана с происхождением писателя. В 1910 году в журнале «Сибирская жизнь» (№ 36) под псевдонимом «Алтаич» публикуется его статья под названием «Страницы жизни киргизов». В ней автор, выражая сожаление о насильственном нарушении кочевого образа жизни инородцев, рассказывает о конфликтах переселившихся русских мужиков и местных киргизов (казахов). Это были его первые сочинения о казахах, перерастающие в выдающуюся повесть «Ханство Батырбека».

Сама повесть вышла в свет в 1913 году. В том же году в журнале «Сибирская жизнь» (№ 88) была опубликована следующая хроника: «Киргизский писатель Асылбек Сеитов, живущий в Омске, с разрешения автора приступает к переводу на киргизский язык повести Г. Гребенщикова «Ханство Батырбека». К сожалению, неизвестно, вышел ли этот перевод, однако ясно одно – уже тогда ценность повести в литературной среде была высокой.

Своё мнение о творчестве писателя выразил известный литературовед Шериаздан Елеукенов: «Наш край нечасто рождает писателей такого масштаба, как Гребенщиков, одинаково близких как Казахстану, так и России. В лице Гребенщикова мы видим тип писателя, который особенно необходим в наше время, писателя, чьи произведения не противопоставляют один народ другому, а находят общее, роднящее в традициях, культуре, образе жизни людей разных национальностей, населяющих Казахстан» (Елеукенов Ш., Карьер беспамятства, «Казахстанская правда», 1993 г., 19 июня).

Его слова дополнил Сауытбек Абдрахманов: «Творчество Гребенщикова для нас особо дорого и возвеличиванием красот земли казахской. Редко, кто в мировой литературе так поэтично воспел наш Алтай, так красочно описал его неповторимую природу, как сын этой благодатной земли, кудесник русского слова Георгий Гребенщиков».

ТВОРЧЕСТВО ПЕРИОДА ЭМИГРАЦИИ

С начала 1916 года Г. Гребенщиков был в действующей армии, руководил одним из сибирских санитарных отрядов. Октябрьскую революцию он не принял, а осенью 1920 года покинул Россию вместе с эвакуированными из Крыма войсками Врангеля, эмигрировал в Турцию, потом во Францию. С ним была его вторая жена Татьяна Денисовна Стадник (первая жена Людмила Николаевна Степанова с младшим сыном Анатолием осталась в России).

В 1922-1923 годах в Париже вышло шеститомное собрание сочинений писателя. Там же в 1923 году Г. Гребенщиков познакомился с Н. Рерихом. Спустя год он переезжает в США и много там работает. В штате Коннектикут на земле, приобретённой у сына Льва Толстого Ильи, он основал селение Чураевка для того, чтобы представители искусства, науки, литературы могли здесь работать и отдыхать. Это место посещали видные представители русской культуры и литературы, такие как С. Рахманинов, Н. Рерих, Ф. Шаляпин, В. Ковалёва, И. Толстой. Здесь читались лекции, проводились литературные вечера, выставки, праздники и различные фестивали (Г. Д. Гребенщиков и Г. Н. Потанин: диалог поколений (письма, статьи, воспоминания, рецензии). Барнаул, изд-во Алтайского ГУ. 2008 г. Составитель – Т. Г. Черняева).

Находясь в далёкой Америке, Георгий Гребенщиков ни на миг не забывал о тяжёлом положении своих земляков. В 1933 году он написал стихотворение в прозе о казахском народе:

«О, киргиз, киргиз! Замкнутого небом степи тебя не знает мир. Всадник от рождения, богатырь-певец от колыбели, в погонях и набегах храбрец, непокорный пленник и учтивый гость, щедрый хозяин, гостеприимный даже для врага, не прощающий ничьих неправых оскорблений кровавый мститель, – ты, киргиз, не вероломен в рыцарской любви. И хоть от времён творения женщина для тебя – рабыня, она же для тебя и божество, священная причина радости земного бытия и символ достижений бытия загробного. Лишь своей верностью к возлюбленным киргизские богатыри стяжали и непобедимость, и бессмертие» (Царегородцева С., Грани судьбы и творчества Г. Д. Гребенщикова, Усть-Каменогорск, «Медиа-Альянс». 2004 г. С.140).

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ ПИСАТЕЛЯ

За 45 лет проживания за границей Гребенщиков написал около 30 томов художественных и публицистических произведений, стихов, десятки драм, рассказов и очерков. Однако произведения писателя на его Родине публиковали мало. Творчество его было под запретом, так как он считался эмигрантом, продавшим Родину, родственников подвергли гонению, его братьев Николая и Ивана Гребенщиковых осудили как «врагов народа».

Писателем Сериком Байхоновым был составлен сборник произведений Г. Гребенщикова на русском языке «Степные узоры». В 2020 году вышел сборник на казахском языке под названием «Ханство Батырбека», в который вошли его работы, переведённые автором этой статьи. Конечно, малотиражными сборниками, выпущенными региональным издательством, нельзя передать в полной мере творчество писателя казахскому читателю…

Многолетний литературный труд Георгия Гребенщикова отмечен многочисленными международными наградами. Его имя вошло в Книги почёта «Кто есть кто» (Америка), «Современные рыцари» (Париж), «Автор и писатели», «Мировые знаменитости» (Лондон). Он также был удостоен почётных учёных званий университетов Индии, Франции, Аргентины, Мексики, США (Государственный архив ВКО. Ф. 132, Оп. 9).

С 1992 года в Шемонаихе проводятся ежегодные Гребенщиковские чтения. Эти традиционные встречи получили статус международных.

Селение Чураевка, построенное самим писателем в американском штате Коннектикут, находится под охраной Федеральной службы в числе уникальных памятников штата. Там создан дом-музей Гребенщикова.

Также учёным-литературоведам, желающим в будущем исследовать творчество Георгия Дмитриевича, хочется сказать, что в архиве в городе Лейкленд, штат Флорида, где писатель провёл последние годы своей жизни, в Государственном музее искусства, литературы и культуры Алтая в Барнауле, в Государственном архиве Восточно-Казахстанской области, в архиве КНБ (дела, возбуждённые в отношении братьев Г. Гребенщикова) можно найти много интересных материалов.

В Казахской советской энциклопедии говорится о том, что Георгий Гребенщиков перевёл произведения Абая, но какие именно – неизвестно. В качестве первых драматических произведений силами «Общества любителей музыки и драматического искусства» в Семипалатинске в 1907-1908 годах были поставлены пьесы «Джаксы джигит» Г. Гребенщикова, «Бекет» Н. Анненковой-Бернар. Известно, что в Семипалатинске, который издавна был центром искусства и культуры, а также национального политического движения, был организован литературно-этнографический, музыкальный вечер, посвящённый десятилетию со дня смерти Абая, где Назипа Кулжанова читала стихи поэта на русском языке.

Нельзя отрицать предположение, что в тот вечер были прочитаны произведения Абая, переведённые Г. Гребенщиковым. Как бы там ни было, в одном из вышеперечисленных архивных учреждений может быть найден ответ и на этот вопрос. Это дело будущего.

Айтмухамбет Касымов,

почётный журналист Казахстана,

кандидат филологических наук,

перевод Гульжан Естаевой

Фото из открытых источников