«Журналистика – неизлечимая болезнь»

Обо всех тонкостях журналистики как никто другой знает Лейла Уразбаева, посвятившая профессии 53 года.

Лейла Уразбаева – мастер своего дела, за долгую трудовую биографию поработала во всех сферах СМИ: в газете, на телевидении, радио.

Родители Лейлы Сагнаевны очень хотели, чтобы дочь поступала на биологический факультет. А сама она мечтала стать следователем. Но, как часто бывает, вмешался Его величество случай.

В областную газету «Иртыш» на летний период требовалась телетайпистка. Это сейчас мы можем всю необходимую информацию найти в лентах новостей, а тогда был оборудован целый кабинет, где стояли огромные аппараты и по ленте приходили сообщения ТАСС, КазТАГ и других информационных агентств.

– Я два месяца работала в редакции, наверное, дух журналистики захватил меня именно тогда. Затем меня временно приняли секретарём в газету «Семей таңы», а осенью освободилось место секретаря главного редактора газеты «Иртыш», – рассказывает Лейла Сагнаевна.

Так прошёл год, нужно было поступать в институт. Была возможность поступить в КазГУ, но Лейла отказалась – старшая сестра училась в Караганде, и родителям было бы трудно содержать дочерей. Поэтому выбор пал на филологический факультет Семипалатинского педагогического института.

В те годы набирало обороты движение студенческих строительных отрядов. Во время летних каникул студенты строили дома, школы, хозяйственные объекты.

– Тогда в Семипалатинск приехало больше сорока студенческих стройотрядов из Свердловска. У них была своя газета «Планета». В «Иртыше» выходила целая полоса-вкладыш об их работе. В апреле 1968 года на второй полосе «в подвале» вышла моя первая небольшая статья под названием «Трудовой семестр на подходе». Получив диплом, попала по распределению в Маканчинский район, в восьмилетнюю школу учителем русского языка и литературы.

Но судьба снова внесла свои коррективы.

– Когда я прибыла в Маканчи, у трапа самолёта ждал представитель райкома партии, и меня отвезли к третьему секретарю, который сказал: «Вы не пойдёте работать в школу, а будете работать в редакции нашей районной газеты. Мы знаем, что вы пишете, и следим за вашими публикациями…» Так я попала в районную газету «Ленинское знамя». Сначала была корреспондентом, а затем заведовала отделом писем. А в июле следующего года «Планета» позвала меня снова…

По окончании очередного сезона работала в школе № 12, вышла замуж, родился сын Тимур. Через полгода молодого талантливого журналиста пригласили на радио. Редакция областного радио была небольшой, работали четыре редактора. Каждый выпускал в эфир по две крупные программы, также в обязанности входила подготовка блока информационных сообщений для выпусков новостей.

– Тогда господствовала строжайшая цензура. Не обходилось и без курьёзов. Однажды меня обвинили в китайском шпионаже. По итогам каждого квартала вручали Всесоюзные знамена. Совхоз «Канонерский» получил такое знамя, а за неделю до этого вышел указ, что совхоз удостоен ордена «Знак Почёта». По своей практике знаю, что после издания указа орден вручается через месяц или два, а тут получилось так, что вместе со знаменем вручили и орден. А у нас информация от обкома партии, что первый секретарь Николай Морозов будет вручать переходящее Красное знамя. Про орден ни слова.

Звоню, спрашиваю: «Знамя вручили?», редактор районной газеты ответил, что вручили. Я про орден не спрашиваю, потому что не знаю, а он знает, но мне не сказал.

И от того, что я «скрыла» такое важное событие, состоялась коллегия, меня разбирали и обвинили в том, что я работаю на китайскую разведку: и как я могла скрыть такой важный момент в жизни нашей области?! Мы всё исправили, – вспоминает Лейла Сагнаевна. – Была так называемая «запись по проводам». Позвонили директору совхоза, он выразил радость по поводу вручения ордена, и мы выдали в эфир.

А через девять лет работы на радио, в 1983 году, Лейла Сагнаевна получила интересное предложение от телевидения. Помимо выпуска в эфир для местного телеканала нужно было готовить два сюжета в месяц для Центрального телевидения в программу «Время». Была очень большая нагрузка – ежедневная подготовка новостей, постоянные командировки.

– Было так: приедет мой муж из командировки, а я уезжаю, или я приеду, а он уезжает, – вспоминает наша героиня. – Спасибо маме, что вырастила нашего сына.

В 1986 году Лейле Уразбаевой посчастливилось попасть на недельную стажировку в программу «Время», увидеть знаменитых тогда обозревателей и дикторов.

В начале 90-х прошлого века произошли большие изменения, они коснулись и телестудии.

Все редакции разделились на объединения. Три сильных журналиста Семипалатинска – Федор Занарин, Надежда Семёнова и Лейла Уразбаева создали объединение «Спектр» и работали над своими программами. Горожане помнят авторскую программу «Плюс-минус», которая шла в прямом эфире, где обсуждались положительные и отрицательные стороны жизни города.

Работала главным редактором радио «Бекзат», а затем на местном телеканале главным редактором новостей. В 1999 году начала выходить её авторская программа «Личность».

Позже на канале появилась программа «Грани», рассказывающая об асоциальных моментах жизни нашего общества – жизни людей без определённого места жительства, женском алкоголизме, детях-беспризорниках.

В 2009 году Лейла Уразбаева вышла на заслуженный отдых. Но профессию она не оставила. С 1999 года она преподавала в университете на отделении журналистики. В 2017 году дипломы журналистов Государственного университета имени Шакарима г. Семей получили ребята пятнадцатого выпуска. Её ученики работают в Нур-Султане, Алматы в республиканских и региональных СМИ.

Лейла Сагнаевна возглавляет Ассоциацию молодых журналистов, которая помогает повышать квалификацию пишущей и снимающей братии.

– Журналистика – неизлечимая болезнь. Кто посвятил себя этой профессии, тот навсегда в ней и останется. Желаю нашим коллегам острых, хороших и, самое главное, честных материалов, и чтобы каждое СМИ с каждым годом становилось более узнаваемым и популярным, – пожелала ветеран журналистики.

Флора Левина

Фото из архива Лейлы Уразбаевой

Семей