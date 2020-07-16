Жизнь не остановилась

На территории региона продолжают действовать карантинные меры. Однако на этом жизнь в Восточном Казахстане, в том числе и в областном центре, не остановилась. Вопросы строительства, благоустройства все так же актуальны.

К примеру, в 19-м микрорайоне Усть-Каменогорска ведутся работы по благоустройству дворов, с ходом которых ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. По прибытии на объект главы региона жители поспешили выразить ему свои слова благодарности.

– Спасибо за то, что благоустраиваете наш микрорайон. Теперь в этом дворе смогут играть дети, внуки, – поблагодарила местная жительница.

По словам акима области, в ближайшее время все дворовые территории в этом районе приведут в порядок в соответствии с пожеланиями жителей близлежащих домов. Кроме того, акцент в этом вопросе сделан на прозрачности всех процедур.

– Главное – открытость. Люди должны видеть, что и сколько стоит. Каждый вносит свои предложения. В этом и заключается основной принцип открытого бюджета, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Таким образом, горожане могут самостоятельно отслеживать, насколько качественно выполняются работы, и принимать активное участие в планировке дворовых территорий.

– Все видят, как преобразился сквер в районе проспекта Н. Назарбаева, 91, где раньше был заросший бурьяном пустырь, а теперь это тематическая площадка для взрослых и детей, – добавил глава региона. – Возведение детских и воркаут-площадок, обустройство парковок и прогулочных зон проводится с учетом мнений горожан. Наша цель – сделать городские дворы местом для отдыха всей семьи.

Кроме того, Даниал Ахметов посетил областной реабилитационный центр, где недавно по его поручению начало свою работу провизорное отделение на 130 коек. Учреждение в достаточной степени обеспечено оборудованием, лекарствами и медперсоналом. Здесь организована централизованная подача кислорода. В ближайшее время подобные системы внедрят еще в четырех медицинских учреждениях, в которых будут получать лечение больные пневмонией различных типов.

В карантинный стационар переоборудован и центр социального обслуживания «Ульба», где подготовлено 100 койко-мест и 18 мест для тяжелобольных пациентов. Вместе с тем, по словам акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, во избежание нехватки автотранспорта в поликлиниках и семейно-врачебных амбулаториях, акиматом совместно с предприятиями города передано в пользование лечебным учреждениям 50 автомобилей.

Напомним, несколько дней назад в распоряжение медицинских учреждений поступило 90 кислородных концентраторов, до 1 августа будет доставлено 260, в августе – еще 200. В сентябре прибудут два аппарата ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенция).

– В целом, мы достаточно эффективно обеспечены оборудованием, – подчеркнул Даниал Ахметов. – В ближайшее время, в соответствии с нашей просьбой, в область приедут специалисты из Республики Татарстан. Они будут оказывать необходимую консультативную помощь.

Также он отметил, что рад видеть, как жители областного центра ответственно подходят к соблюдению ограничительных мер, носят маски, придерживаются социальной дистанции и контролируют состояние своего здоровья. Ведь только общими усилиями нам удастся победить коронавирусную инфекцию.

Гульжан Естаева