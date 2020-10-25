Жизнь без границ

Житель Усть-Каменогорска Дауренбек Каусканов, имеющий инвалидность второй степени, помогает людям с особыми потребностями получать услуги ЦОНа, не выходя из дома.

Найти хорошую работу – большая удача. Поиск осложняется, когда у человека проблемы со здоровьем. Многие вынуждены годами проводить время в четырёх стенах.

Если верить статистике, в Казахстане треть людей с инвалидностью не может устроиться на работу из-за своего недуга – не все работодатели согласны нанять к себе на работу человека с особыми потребностями. Это связано с дополнительными условиями для его полноценной работы.

В ЦОНах области, по сведениям пресс-службы НАО Госкорпорация «Правительство для граждан», трудится 61 человек с ограниченными возможностями. Инвалиды первой и второй групп работают не более 36 часов в неделю, также они имеют право на шесть дополнительных дней к отпуску.

В основном в центрах обслуживания населения люди с инвалидностью работают операторами: фотографируют, принимают и обрабатывают документы. Один из таких сотрудников – Дауренбек Каусканов, на своём личном примере доказывающий, что ограниченные возможности здоровья – вовсе не повод ограничивать себя от жизни в социуме. 22 года назад после травмы позвоночника он получил инвалидность. Несколько лет не мог найти работу. А сегодня мужчина наравне с другими специалистами обслуживает клиентов отдела № 3 филиала Госкорпорации «Правительство для граждан». За шесть лет работы он завоевал репутацию доброжелательного и терпеливого сотрудника.

Дауренбек Токтарбекович родом из Бескарагайского района. В 1998 году после окончания строительного техникума собирался пойти в армию, но после травмы позвоночника про службу пришлось забыть. На следующий год поступил на заочное отделение Восточного гуманитарного института, где обучался основам права и экономики.

– Получив диплом, очень хотел работать по специальности, – делится наш собеседник, – но во всех организациях, в которые я обращался, отказывались брать меня на работу из-за моей инвалидности. Какое-то время был трудоустроен на общественных работах по договору от центра занятости. В 2014 году узнал, что в ЦОН набирают людей с ограниченными возможностями. Поговорив с отделом кадров, прошёл тест и собеседование, и меня приняли, чему я очень рад. Коллектив у нас дружный, всегда поддержит. Вначале было тяжело – столько госуслуг, нельзя чего-то упустить. Но освоился довольно быстро, сегодня уже сам учу новеньких. Часто помогаю коллегам спецЦОНа, когда там не хватает специалистов.

По его словам, ни в одной организации он не сталкивался с таким чутким отношением к инвалидам, какое есть в ЦОНах, причём не только к работникам, но и к посетителям. Люди с особыми потребностями обслуживаются вне очереди. В ЦОНах для них созданы все необходимые условия. Часто осуществляются выезды для обслуживания инвалидов на дому. Заявки от граждан поступают в колл-центр по номеру 1414.

В должностные обязанности Каусканова входит приём заявлений на предоставление той или иной услуги, проверка правильности формирования документов и заполнения заявлений, а также выдача заявителям готовых документов.

Работа специалиста Центра, прежде всего, требует умения общаться с людьми, а это, в свою очередь, требует от работника особых личностных качеств. Речь идёт о таких чертах характера, как коммуникабельность, ответственность, умение идти на компромисс. И, как правило, все эти качества присущи людям с ограниченными возможностями, которые всегда рады оказаться полезными другим.

Руководитель фронт-офиса госкорпорации «Правительство для граждан» Еркежан Ибраимова отмечает, что Дауренбек Каусканов работает лучше, чем некоторые другие сотрудники.

– Люди с инвалидностью – самые верные сотрудники! – считает она. – Потому что они ценят такие рабочие отношения и выкладываются на все сто процентов и даже больше. Работают с душой и самоотдачей. Бывают случаи, когда посетители настроены очень агрессивно, но необходимо проявить выдержку и терпение, чтобы урегулировать конфликт. У Дауренбека-ага это прекрасно получается. Приходят люди, оставляют хорошие отзывы, благодарят.

Дауренбек Токтарбекович признаётся, что капризные клиенты нередко встречаются.

– На выпады нервных клиентов я не обращаю внимания, – говорит он. – Люди разные, всем не угодишь. Приходится улыбаться и искать подход к каждому. Я просто делаю свою работу. Мне нравится моя работа, я целый день занят и полезен людям, а это очень важно для меня. Живое общение – это огромная потребность людей с инвалидностью.

Бахыт Сарсембаева