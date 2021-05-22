22, 23, 30 мая в Семее в областном Русском драматическом театре имени Ф. М. Достоевского пройдут премьерные показы спектакля «Жить… Жить… Жить…» по мотивам рассказов Василия Шукшина в постановке Андрея Глушкова.



– Наш театр впервые обратился к творчеству этого самобытного, харизматичного, очень популярного автора, – рассказал директор театра Яков Горельников.



Зритель прекрасно знает Василия Шукшина как актёра и режиссёра. Кто из нас не смеялся вместе с героями кинокомедии «Печки-лавочки», и кто не рыдал над финалом «Калины красной».



– Нашему театру интересна драматургия Шукшина своей доступностью, народной философией, сюжетными перепетиями и, конечно, образами – понятным и близкими, – отметил Яков Вениаминович.



Спектакль Андрея Глушкова основан на нескольких рассказах Василия Шукшина. Мысль, объединяющую несколько сюжетов, выразил герой новеллы «Алёша Бесконвойный», задумавшийся о масштабном вопросе: «А вот когда главное её время, этой жизни?»

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Постановка вслед за Шукшиным поднимает сложные, глубинные, философские вопросы. Но делает это в лёгкой, игровой форме. Зритель вместе с героями спектакля в очередной раз задумается о смысле жизни, о своём предназначении. Ведь Шукшин – не только мастер прозы, но и великий гуманист. Любопытно и то, что авторы спектакля не стали его ограничивать рамками одного определённого жанра – ведь Шукшин как жизнь – смех и слезы переплетены, и не просто искусственно разделить их.



Среди рассказов, ставших основой постановки, – «Жена мужа в Париж провожала», «Микроскоп», «Сапожки», «Космос, нервная система и шмат сала».



Кстати, театр вполне успешно участвует в проекте Ashyq. Уже прошло несколько показов, где зрители успешно пользовались мобильным приложением.

Айгуль Биданова