Культура

Жить?.. Жить… Жить!..  

22.05.2021
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22, 23, 30 мая в Семее в областном Русском драматическом театре имени Ф. М. Достоевского пройдут премьерные показы спектакля  «Жить… Жить… Жить…» по мотивам рассказов Василия Шукшина в постановке Андрея Глушкова. 
 
 Наш театр впервые обратился к творчеству этого самобытного, харизматичного, очень популярного автора,  рассказал директор театра Яков Горельников. 
 
Зритель прекрасно знает Василия Шукшина как актёра и режиссёра. Кто из нас не смеялся вместе с героями кинокомедии «Печки-лавочки», и кто не рыдал над финалом «Калины красной». 
 
– Нашему театру интересна драматургия Шукшина своей доступностью, народной философией, сюжетными перепетиями и, конечно, образами  понятным и близкими,  отметил Яков Вениаминович. 
 
Спектакль Андрея Глушкова основан на нескольких рассказах Василия Шукшина.  Мысль, объединяющую несколько сюжетов, выразил герой новеллы «Алёша Бесконвойный», задумавшийся о масштабном вопросе: «А вот когда главное её время, этой жизни?» 
 
Постановка вслед за Шукшиным поднимает сложные, глубинные, философские вопросы. Но делает это в лёгкой, игровой форме. Зритель вместе с героями спектакля в очередной раз задумается о смысле жизни, о своём предназначении. Ведь Шукшин  – не только мастер прозы, но и великий гуманист. Любопытно и то, что авторы спектакля не стали его ограничивать рамками одного определённого жанра  ведь Шукшин как жизнь  смех и слезы переплетены, и не просто искусственно разделить их.  
 
Среди рассказов, ставших основой постановки,  «Жена мужа в Париж провожала», «Микроскоп», «Сапожки», «Космос, нервная система и шмат сала». 
 
Кстати, театр вполне успешно участвует в проекте Ashyq. Уже прошло несколько показов, где зрители успешно пользовались мобильным приложением. 

Айгуль Биданова 

22.05.2021
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