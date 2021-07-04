Земля даётся не для праздности

С начала текущего года в ведение фермерских хозяйств Курчумского района было передано 15 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

Это стало возможным в рамках проведённых поочередно четырёх конкурсов на право землепользования хозяйствующими субъектами. В целом, землю получили порядка 40 фермерских хозяйств. В их числе 15 недавно образованных.

– Решение земельного вопроса, приток новых фермеров поможет дальнейшему развитию сельского хозяйства, расширит налоговую базу, наконец, создаст новые рабочие места в нашем районе, – говорит руководитель отдела земельных отношений Курчумского района Ерасыл Ашимов. – Кроме участков для фермеров на нужды физических лиц – жителей сёл было передано для кормозаготовки и пастьбы скота порядка шести тысяч гектаров. В течение минувших шести месяцев возвращено в государственный земельный фонд пять тысяч гектаров различных неиспользуемых угодий. В июле эта цифра возрастёт ещё на 2,5 тысячи гектаров.

По словам Ерасыла Ашимова, возврат в ведение исполнительной власти района земельных площадей производится при установке факта их брошенности, то есть неиспользования, либо использования не по назначению. Бывает, что люди уезжают за пределы района, а земля остаётся бесхозной. Совместная работа по возвращению земель ведётся отделом земельных отношений, районной прокуратурой и акиматами сельских округов. И она приносит ощутимые результаты.

Как известно, в земельное законодательство РК внесены серьёзные изменения, направленные на защиту интересов граждан страны. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений».

В документ также включены новые нормы, регулирующие вопросы использования пастбищных земель, обеспечивающие доступность и прозрачность информации по земельным участкам. Как сообщили в отделе земельных отношений Курчумского района, за каждым селом закреплены земли общего пользования. Большей частью они используются как пастбища. Нельзя сказать, что проблем с выпасом общественных табунов не существует вовсе. Однако до сего времени механизм изъятия земель фермерских хозяйств, расположенных близ сёл, в пользу общественных интересов ещё не использовался.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район