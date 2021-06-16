Зелёный пояс для чистого воздуха

В своём Послании Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал озеленение страны одной из важнейших задач.

Глава государства поручил высадить за пять лет 15 миллионов деревьев на территории населённых пунктов РК.

В Восточном Казахстане вопросом озеленения занимаются активно. Проводятся различные экологические акции, основная цель которых – максимальное вовлечение населения в озеленение и благоустройство городов и районов.

По информации заместителя руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Армана Есентаева, за два последних года в регионе высажено более 200 тысяч штук саженцев различных древесно-кустарниковых пород. Успешно реализуется региональная программа «Жас Өркен», инициированная акимом ВКО Даниалом Ахметовым. Так, в рамках плана высажено 170 тысяч саженцев.

В этом году на озеленение отпущено 86 тысяч саженцев, в том числе семь тысяч для областного центра.

Примечательно, что с прошлого года в регионе начались работы по формированию зелёных поясов. В пилотном режиме это делается в Усть-Каменогорске.

– Специалисты Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства обследовали около пяти тысяч гектаров земли, чтобы узнать, какие участки пригодны для высадки саженцев. Так, по результатам исследования оказалось, что для посева подходят около четырёх тысяч гектаров, – отметил Арман Есентаев.

По его словам, зелёный пояс вокруг города принесёт не только экологическую пользу, но и улучшит внешний вид территории. Формирование зелёной полосы будут проводить в течение следующих трёх лет. Специалисты будут сажать деревья разных пород и размеров в зависимости от рельефа местности, состава почвы и источников воды, находящихся рядом с зонами высадки.

– Работа будет продолжена, и мы можем рассчитывать, что вокруг Усть-Каменогорска будет создаваться более комфортная среда проживания. Рекомендации по породам деревьев сейчас прорабатываются, – заключил Арман Есентаев.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников