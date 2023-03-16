«Зелёная» энергия на фермах ВКО

Фермеры ВКО планируют широко использовать потенциал возобновляемых источников энергии на своих предприятиях.

Программа развития ООН (ПРООН) и Национальная Палата предпринимателей «Атамекен» при финансовой поддержке Правительства Японии провели обучающий тренинг для фермеров Восточно-Казахстанской области по внедрению и развитию возобновляемых источников энергии на малых и средних предприятиях. Мероприятие прошло под девизом «Будущее сельского хозяйства – за альтернативной энергетикой».

Проект с участием ВКО

Как рассказали в пресс-службе ПП ВКО, ПРООН ведёт работу по борьбе с изменениями климата, повышению энергоэффективности и внедрению чистых видов энергии. В этом направлении усилия сосредоточены на разработке и расширении механизмов финансирования чистых технологий и развития бизнеса с низким уровнем выбросов углерода.

По данным начальника отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Данияра Акимбаева, в Казахстане выбраны четыре региона, где на десяти предприятиях малого бизнеса в сфере АПК установлены возобновляемые источники энергии и используются влагосберегающие технологии. Они позволят им перейти к низкоуглеродному развитию.

– Это ВКО, СКО, Алматинская и Актюбинская области, – уточнил он. – От Восточного Казахстана участниками пилотного проекта стали форелевая ферма ТОО «Шығыс Универсал» из Усть-Каменогорска и молочно-товарная ферма на 50 голов ИП «Поспелов» из Риддера. Реализация проекта продлится до 31 марта 2023 года.

Надо беречь воду

Первый тренинг, проведённый в ПП ВКО, посетили около 20 предпринимателей из различных отраслей сельского хозяйства, которые планируют внедрение технологий ВИЭ на своих предприятиях.

Международный эксперт по устойчивому использованию природных ресурсов в Центральной Азии Йорг Андреас Динкелакер выступил с презентацией стандартных решений по переходу к низкоуглеродному развитию для МСБ в агропромышленном комплексе.

– Мы много слышим о глобальном потеплении, изменении климата, и вопрос заключается в том, как сберечь энергию и как использовать её возобновляемые источники, – пояснил эксперт. – Вода является ключевым фактором для развития сельского хозяйства в любой стране, и её становится все меньше и меньше. Поэтому нам надо думать, как рационально использовать этот важнейший ресурс.

Немецкий специалист рассказал фермерам, как перекрыть часть потребляемой энергии за счет «зелёных» технологий, как диверсифицировать доходы и при этом получать доход за счёт снижения себестоимости производимой продукции. Он также поделился международным опытом по внедрению и развитию ВИЭ и влагосберегающих технологий, рассказал об опыте Казахстана в этом направлении.

Показательные и образовательные фермы

Эксперт проектной группы НПП «Атамекен» Еркен Наурзбеков сообщил о том, какое оборудование было внедрено на 10 фермах, участвующих в пилотном проекте, и какой эффект ожидается от данных мероприятий.

По его словам, эти агроформирования должны стать показательными и образовательными площадками для обмена опытом с соседними крестьянскими хозяйствами. То есть пилотные фермы, где устанавливали это оборудование, должны обеспечить открытый доступ, чтобы любой заинтересовавшийся коллега из соседнего района, посёлка мог изучить их опыт и потом уже внедрять у себя в хозяйстве.

Представитель «Атамекена» также ознакомил фермеров с государственными программами поддержки и развития сельскохозяйственного бизнеса в Казахстане, с помощью которых можно приобрести оборудование для внедрения ВИЭ и влагосберегающих технологий.

В завершение тренинга эксперт проектной группы НПП Ерлан Даирбеков проинформировал о проектах ПРООН по поддержке ВИЭ и «зелёных» технологий.

Предприниматели задали вопросы спикерам, обсудили свои текущие возможности.

Организаторы семинара выразили надежду, что полученные фермерами знания дадут толчок развитию «зелёной» энергетики в Восточно-Казахстанской области.

Ерик Абитов