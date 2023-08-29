Заживут весело

С 1 сентября в Казахстане увеличат размер ежемесячных государственных стипендий.

Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В соответствии с ним у студентов бакалавриата стипендия увеличится на 20%, у обучающихся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%, у студентов ТиПО – на 50%.

На официальном информационном ресурсе Премьер-министра Республики Казахстан сообщается, что во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева Постановлением устанавливаются следующие размеры стипендий:

– докторантам (в том числе по направлению подготовки «Здравоохранение») – 217 500 тенге;

– врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 111 579 тенге;

– магистрантам – 97 024 тенге;

– интернам – 75 890 тенге;

– студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки и по направле-нию подготовки «Здравоохранение» в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, – 67 200 тенге;

– студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению «Здравоохранение», – 41 898 тенге;

– студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге;

– студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге.

Постановление вводится в действие с 1 сентября 2023 года.

Также отмечается, что в рамках реализации Послания Главы государства со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.

Артём Захаров