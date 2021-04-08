Завораживающее дыхание степи

Первая персональная выставка Маржан Бакытбековой открылась в Восточно-Казахстанском музее искусств.

Маржан Бакытбекова родилась в селе Баршатас Чубартауского района. Любовь к рисованию у неё проявилась ещё в раннем детстве. Талант художника в девочке разглядела бабушка по отцовской линии и отдала её в художественную школу в селе Аксуат. К слову, предрасположенность к созиданию бабушке тоже была не чужда. Она занималась народным творчеством – плела камчи, шила лоскутные одеяла и изготавливала сырмаки.

После обучения в художественной школе стало понятно, что юная Маржан выберет творческую специальность для поступления в вуз. Так и случилось. В 2000 году она стала выпускницей факультета изобразительного искусства и дизайна Семипалатинского государственного университета имени Шакарима. Нужно ли говорить, что наша талантливая землячка не ошиблась в выборе дела всей жизни?

Сейчас она состоит в Союзе дизайнеров РК, принимает участие в выставках и мероприятиях творческого объединения художников «Жаңғыру». Её работы выставлялись в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского и Восточно-Казахстанском областном музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в Семее.

Впервые с картинами Маржан Бакытбековой мы познакомились в Восточно-Казахстанском музее искусств в 2019 году в рамках конкурса «Творчество молодых». Тогда она получила диплом второй степени в номинации «Молодой художник. Живопись».

Символично, что именно в этом храме искусств была организована её первая персональная выставка. Экспозиция носит название «Дыхание степи». Придумала его сама Маржан.

– Всё детство провела в ауле. Часто вспоминаю и скучаю по тем местам. На картине «Жайлау», которая стала частью экспозиции, я изобразила свой родной край. Когда смотрю на эту работу, сразу же ощущаю запах полыни, степи. Так и родилось название выставки, – поделилась Маржан Бакытбекова.

В большом зале ВКМИ выставлено около 40 работ автора. В том числе живописные и графические, а также произведения декоративно-прикладного искусства.

Выставка «Дыхание степи» посвящена 30-летию Независимости Республики Казахстан. Художнику близка патриотическая тематика. Свою любовь и уважение к Родине, к её истории Маржан выражает на холсте.

Нельзя не вспомнить её работу «Желтоқсан», которая описывает декабрьские события 1986 года. Она была представлена на конкурсе «Творчество молодых». К сожалению, на этой выставке её нет. В нижней части холста – молодёжь, вышедшая тогда на центральную площадь, а выше – беркут, свободно расправивший крылья, но из клюва его течёт капля крови. Вероятно, это знак, что независимость, возможность без опаски быть в свободном полёте – это результат, которого добиться было не так легко.

Работы, описывающие страницы истории, традиции народа, по праву можно назвать визитной карточкой нашей землячки. Они наполнены национальным колоритом, дарят тепло и домашний уют. Лишним тому доказательством служат «Чай невестки», «Кокпар», диптих «Хадж», диптих «Умай ана» и другие.

Остановимся на работе «Танец весны». Эта яркая и изящная картина притягивает взоры публики к себе. В самом её центре изображены восемь казахских девушек. Особое внимание привлекают кисти рук, которые легко вращаются в танце, и саукеле, точно дополняющие образ красавиц.

Также восторг вызывают «Наступление», «Избрание на ханство», «Поле боя», «Жайлау». Создавая эти картины, Маржан Бакытбекова сумела охватить разные периоды становления государства – правление ханов, война и нынешнее мирное время.

– Для того чтобы работа получилась достойной и максимально правдоподобной, изучаю историю. Нельзя просто взять и нарисовать. Это будет слишком легкомысленно, – рассказала автор. – Картины, имеющие нереалистичные элементы, определённо будут раскритикованы. Чтобы этого не произошло, нужно заранее изучить вопрос, расспросить специалистов о деталях. Например о том, как нарисовать меч батыра, какой орнамент должен быть на флаге и т. д.

Вместе с тем с помощью кисти художник искусно доносит до зрителей образы известных личностей – Абая Кунанбайулы, Шакарима Кудайбердиева, Алихана Букейханова. В прошлом году в честь 175-летия великого поэта и просветителя Маржан Бакытбекова нарисовала триптих «Абай». На трёх картинах философ изображён в разные годы своей жизни, на фоне – предметы, пейзажи, образы, относящиеся к тому или иному отрезку эпохи Абая.

Невозможно пройти мимо картины «Алихан Букейханов». В центре – лидер движения «Алаш», а вокруг него – копии архивных документов, фотографий, мазки серого и красного цветов. По словам художника, на эту работу её вдохновил документальный фильм о государственном и общественном деятеле.

– Это свежая картина, созданная в 2021 году. Мы привыкли видеть фотографии Алихана Букейханова в молодости, поэтому снимок, сделанный незадолго до его расстрела, потряс меня. Как ему было непросто в тот момент, можно увидеть по его взгляду и морщинам на лице. Всё это я постаралась передать, – объяснила Маржан.

В зале музея можно увидеть и картины, затрагивающие злободневную тему, – пандемию COVID-19. Среди них – «Карантин. Весна 2020», где маслом на холсте запечатлена команда врачей в защитных костюмах. Автор изобразила медиков, поглощённых работой. Выглядит картина вполне натуральной, будто зритель ненароком заглянул в одно из больничных помещений в самый разгар инфекции.

Слегка угнетает картина под названием «COVID». В работе художник использовала газетные вырезки с журналистскими материалами о борьбе с коронавирусом. Этими листами она облепила тело человека, вернее верхнюю его часть. Этот персонаж в маске. Его красные глаза пугают и манят.

Дополняет серию работ на эту тему диптих «Пандемия». Здесь также изображены оборванные газетные листы с заголовками и фотографиями, нарисованы медицинские маски.

Стоит отметить, автор не только создаёт уникальные картины, в её руках оживает и бумага. Из этого материала она способна создать павлина, беркута и попугая.

По мнению сотрудников Восточно-Казахстанского музея искусств, Маржан Бакытбекова – смелый и искренний художник. К своим работам она относится очень объективно, понимая, что ей есть чему поучиться у мастеров старшего поколения. Но уже сейчас она чувствует в себе силы для создания больших сюжетных полотен.

– Я очень рад, что Маржан собрала свою мощь в один кулак. Она создаёт интересные, разноплановые работы. Её потенциал огромен, – сказал член Союза художников РК Ержан Турганбаев.

Изобразительное искусство – это не единственное увлечение Маржан Бакытбековой. Около пяти лет она занималась айкидо, имеет коричневый пояс. Рискнём предположить, что стойкость и силу, которые проявляются сейчас в её художественных творениях, она приобрела во время занятий спортом. По словам мастера кисти, спорт закаляет в человеке боевой дух и формирует его характер.

Во всех начинаниях героиню нашей статьи поддерживает семья – муж и сын. Ведь художник – личность творческая, которой нужно уметь улавливать вдохновение, настраиваться на работу. Кто кроме родных может помочь в этом деле?

– К искусству отношусь хорошо. Тем более в работах Маржан преобладает национальный колорит, это мне очень нравится. Стараюсь оказывать супруге всяческую поддержку на её творческом поприще, – говорит муж Маржан Бакытбековой Нурлан Койжайганов.

Художница рассказала, что хотела бы и дальше творчески развиваться и, если получится, презентовать свои картины на других площадках.

– Я не могу далеко уйти от рисования, поскольку это занятие мне по душе. Не мыслю свою жизнь без красок и кистей, – резюмировала она.

Посетить выставку «Дыхание степи» можно до 16 мая.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева