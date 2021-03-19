Засучите рукава

Уже в этом году в Усть-Каменогорске и Семее будут созданы мусоросортировочные линии для ТБО.

В первые дни весны аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов обсудил реализацию проекта по модернизации системы управления твёрдыми бытовыми отходами в Семее с представителями ЕБРР и ТОО «Оператор РОП». Реализация этого пилотного проекта позволит организовать в городе систему раздельного сбора ТБО в организациях образования и здравоохранения, а также в нескольких микрорайонах города.

ИЗЖИТЬ СРЕДНЕВЕКОВОЕ МЫШЛЕНИЕ

– Запасы твёрдых бытовых отходов в Казахстане просто огромные, и экологическая нагрузка из-за них – бешеная. Но об этом в нашем обществе не принято говорить. Потому что мы сами эти свалки и организуем. При этом на любом полигоне ТБО можно увидеть всё: батарейки, люминесцентные лампы, медицинские отходы, электронику. Эти отходы, соединившись, дают токсичные соединения, которые окисляются, выщелачиваются и попадают со временем в подземные и поверхностные воды. В результате большая территория загрязняется высокотоксичными элементами. Наше отношение к системе управления ТБО – на уровне средневекового мышления, – так описал ситуацию вокруг «мусорной проблемы» руководитель Палаты экологических аудиторов Республики Казахстан Роман Честных.

И не верить ему нет причин. По данным портала электронного правительства РК, в республике накоплено свыше 100 млн тонн твёрдых бытовых отходов. И ежегодно этот объём увеличивается на 5–6 млн тонн. Более того, по оценкам экспертов, уже с 2025 года количество бытового мусора достигнет 8 млн тонн ежегодно. При этом переработкой ТБО охвачено около трёх процентов накопленных отходов. Остальное гниёт или сжигается на полигонах или стихийных свалках внутри кварталов частного сектора, на дачах, на окраинах городов и сёл.

ЗАПРЕТ НА ЗАХОРОНЕНИЕ

В 2019 году был введён запрет на размещение нескольких видов ТБО на специализированных полигонах.

– Этот запрет должен был стимулировать появление предприятий по переработке ТБО. Давайте рассмотрим ситуацию с юридической точки зрения. В статье 301 Экологического кодекса РК говорится именно о запрете приёма определённых компонентов (стекла, пластика, бумаги, металла и так далее). Это значит, что нужно закрыть доступ таким отходам на полигоны. Но это не означает, что владелец полигона ТБО автоматически должен организовать сортировку мусора и тем более его переработку, – рассуждает Роман Честных.

Как показала практика, большинство руководителей полигонов ТБО в Казахстане закрывают глаза на проблему и принимают неотсортированный мусор, время от времени «для порядка» не допуская мусоровозы на территорию свалки без предварительной сортировки собранных у населения бытовых отходов.

ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОНА ЕСТЬ

В ВКО шаги для решения проблемы стали предпринимать уже в 2019 году. В Усть-Каменогорске и Семее была введена обязательная сортировка ТБО. И каждая сервисная компания, осуществляющая вывоз ТБО, прежде чем везти его на захоронение на полигон, обязана привлечь фирму, занимающуюся сортировкой мусора. По словам заведующего сектором благоустройства отдела ЖКХ и жилищной инспекции Семея Асана Дюсембаева, в 2019 году в городе сортировкой ТБО занималось ТОО «ЭкоВосток», в 2020 – ТОО «Семей талазык», а в нынешнем, с 1 марта, – снова «ЭкоВосток».

– Вывозом ТБО на текущий момент занимаются восемь сервисных компаний, и каждая обязана иметь на руках два подписанных договора – на сортировку и захоронение ТБО на полигоне, – отметил Асан Дюсембаев.

Надо признать, что в Семее сортировка пока проводится в очень скромных объёмах. На территории полигона ТБО установлена одна механическая сортировочная установка, на которой работают 25 человек. Разумеется, отсортировать все поступающие на полигон отходы пока невозможно.

ДОРОЖНАЯ КАРТА В ПОМОЩЬ

В настоящее время в Казахстане переработка вторсырья находится на стадии становления. В стране нет полноценных заводов по переработке. И это никого из представителей отрасли не удивляет. Стоимость такого завода, по самым скромным подсчётам, составляет от 3 млрд тенге и выше. Желающих вкладывать инвестиции в этот сегмент коммунального хозяйства не находится.

Однако Правительство РК и акимат ВКО предпринимают определённые шаги, чтобы поэтапно исправить ситуацию. В феврале 2020 года была разработана Дорожная карта по реализации проекта по внедрению раздельного сбора и сортировки ТБО. В неё вошли три города республики: Актобе, Усть-Каменогорск и Семей. Причём последний, образно говоря, заскочил в последний вагон уходящего поезда. Только огромные проблемы, связанные с вывозом и сортировкой ТБО, сложившиеся к началу 2020 года в Семее, позволили акимату города и области доказать разработчикам пилотной программы, что этот город остро нуждается в помощи и профессиональной организации управления системой вывоза и сортировки бытовых отходов.

Реализация Дорожной карты осуществляется под контролем Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также ТОО «Оператор РОП». В Семее ответственной организацией за реализацию проекта был определён на конкурсной основе ИП «Рафаиль Хазипов».

Главной целью Дорожной карты стало приобретение и дальнейшая эксплуатация оборудования и спецтехники для раздельного сбора ТБО в условиях казахстанского города. При этом всю необходимую инфраструктуру за счёт средств республиканского бюджета городам-участникам проекта предоставляет ТОО «Оператор РОП». Например, для Семея эта компания до конца марта 2021 года предоставит оборудование и спецтехнику на сумму более 1,847 млрд тенге. На эти средства приобретут 1050 жёлтых сетчатых евроконтейнеров (815 из них уже в городе), 532 синих контейнера колокольного типа (доставлено 90 штук). Также доставлено шесть единиц спецавтотранспорта, предназначенного для вывоза ТБО именно в этих контейнерах.

И самое главное, уже к концу августа текущего года на территории действующего полигона должны собрать новую автоматическую сортировочную линию производительностью 100 тыс. тонн в год. Её стоимость составила 1,364 млрд тенге.

Чтобы внедрить это оборудование и спецтехнику в реалии сегодняшнего дня, акимат Семея и ИП «Рафаиль Хазипов» работают над организацией системы инфраструктуры для раздельного сбора ТБО. Так, сейчас отдел ЖКХ и жилищной инспекции города работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки построить отапливаемый ангар, где будет установлена автоматическая сортировочная линия.

– В 2020 году из средств городского бюджета выделено 13,2 млн тенге для разработки ПСД на строительство ангара стоимостью 80 млн тенге. Решено, что его разместят на территории полигона, где есть электрические и водопроводные сети. Возможно, там будет установлена электрическая система теплоснабжения. Кроме того, в будущем не будет особых затрат на транспортировку сырья для сортировки, что тоже является одной из привлекательных сторон принятого решения, – отметил Асан Дюсембаев.

За счёт средств городского бюджета на сумму 162,15 млн тенге закупят 1081 контейнер зелёного цвета для сбора органических отходов. В 2020 году были приобретены и установлены 160 таких контейнеров, в 2021 году планируется установка ещё 450 штук, и завершит проект установка ещё 471 контейнера в 2022 году.

Кстати, для размещения всех видов контейнеров в Семее начали обустройство 250 крытых контейнерных площадок. В настоящее время введено в эксплуатацию 20 площадок. До конца октября отдел ЖКХ обещает обустроить ещё 115 и столько же – в 2022 году.

– Как только евроконтейнеры доставят в Семей, а мы это ожидаем до конца марта, их начнут устанавливать во всех городских учреждениях образования и здравоохранения. Также мы планируем организовать раздельный сбор ТБО в домах нового микрорайона Карагайлы, а потом постепенно охватывать и другие районы города, – пояснил Асан Дюсембаев.

Установкой контейнеров и их обслуживанием, то есть регулярным вывозом ТБО, займётся ИП «Рафаиль Хазипов». Всё поступающее оборудование и спецтехника будет состоять на балансе города, но при этом находиться в доверительном управлении компании. Также предприниматель занимается обустройством 50 пунктов приёма вторичного сырья на сумму 108,8 млн тенге. В настоящее время акимат города определяет свободные земельные участки в разных частях Семея, где будут установлены киоски по приёму пластика, стекла, батареек, люминесцентных ламп и других видов вторсырья и опасных отходов. Для работы с зелёными контейнерами предприятие за собственный счёт приобретает четыре спецмашины на общую сумму 140 млн тенге.

НОВЫЙ ПОЛИГОН ТБО

В апреле ожидается заключение договора между ГКП «Келешек» и Европейским банком реконструкции и развития на реализацию проекта модернизации системы управления ТБО в Семее. Аналогичный проект будет реализовываться и в областном центре. Предварительная сумма долгосрочного займа составит 23,5 млрд тенге, 7 млрд из которых предназначены для Семея.

Это проект, рассчитанный на 2021–2023 годы, предполагается реализовать в два этапа. Во-первых, планируется закрыть действующий полигон ТБО и построить новый с действующим комплексом механической сортировки и переработки ТБО, а также приобрести технику для сбора ТБО. Во-вторых, в Семее планируют построить комплекс для биологической обработки ТБО и, возможно, даже завод по производству биогаза.

По словам Асана Дюсембаева, эти два крупных проекта, которые реализуются на территории города, только дополняют друг друга, помогая быстрее и эффективнее организовать систему управления ТБО и решить многолетние проблемы с вывозом, сортировкой и переработкой твёрдых бытовых отходов в регионе.

Софья Соболевская

Семей