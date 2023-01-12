Застрахован быть обязан!

С 12 января в Казахстане введён законодательный запрет на страхование обязательной гражданско-правовой ответственности (ОГПО) владельцев автотранспортных средств с иностранными номерами.

Так, с сегодняшнего дня казахстанцы, владеющие авто с иностранными номерами, не смогут заключать такие договоры, соответственно, и передвигаться на этих транспортных средствах. Оформлять страховые полисы на такие авто смогут только граждане других государств, сообщает Zakon.kz.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства» был одобрен Президентом и вступил в силу 12 января 2023 года. В числе прочего в нём прописаны поправки в законы об обязательном страховании ОГПО автовладельцев и «О дорожном движении».

С 12 января статья 10 закона о страховании дополнена новым пунктом 5-2. Согласно ему, не допускается заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в международном движении на территории Республики Казахстан, за исключением транспортных средств, зарегистрированных (подлежащих государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения. То есть, в Комитете административной полиции МВД РК.

В Усть-Каменогорске в одной из страховых компаний сообщили, что 11 января текущего года стал последним днём, когда на подобные автомобили можно было оформить страховые полисы. Те, что были оформлены до 12 января 2023 года, будут действительны до окончания своего срока.

Таким образом, по словам менеджеров страховых компаний, теперь, чтобы получить страховой полис, машина должна либо состоять на казахстанском учёте, либо принадлежать и управляться нерезидентом-иностранцем без вида на жительство. Гражданам Казахстана страховать авто с зарубежным учётом законом запрещено. Также невозможно будет такие машины продавать друг другу по страховке.

Кроме того, сообщает портал, 12 января вступили в силу поправки в Закон «О дорожном движении». Согласно этим изменениям, находящимся в международном движении будет считаться автомобиль, который эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в Республике Казахстан, и принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне Республики Казахстан. Сюда же входят транспортные средства, не зарегистрированные и временно ввезённые в Республику Казахстан. Находиться в стране такой автомобиль сможет до года с перерывом перед следующим ввозом не менее чем на 30 дней.

Авто на транзитных государственных номерах при этом продолжат всё также страховать на 10 дней.

Эти же поправки в Закон «О дорожном движении» разрешают легализовать праворульные иностранные автомобили. Но сам процесс легализации запустится позднее.

Ерик Абитов